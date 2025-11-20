El gasto I+D disminuye un 12,3% en Baleares, mientras en España aumenta un 6,9%

El gasto en investigación y desarrollo (I+D) en Baleares disminuyó en 2024 un 12,3%, alcanzando los 176,3 millones de euros, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este jueves.

De todas las comunidades autónomas, Baleares fue una de las tres que experimentó descensos en la inversión en I+D, junto con Castilla-La Mancha (-6,6%) y Canarias (-1,1%). Por otro lado, el gasto en I+D a nivel nacional aumentó un 6,9% en comparación con el año anterior, alcanzando los 23.931 millones de euros, lo que representa un 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB) de España.

A nivel nacional, el sector de empresas fue el principal responsable de la inversión en I+D, con un 55,8% del total, seguido del sector de enseñanza superior (24,9%) y de la administración pública (19,1%). En conjunto, los tres sectores experimentaron incrementos en sus respectivas inversiones, siendo la administración pública la que registró el mayor aumento (+14,3%).

Además, en el ámbito de la investigación, un total de 295.290 personas trabajaron en actividades de I+D en España durante 2024, lo que supuso un aumento del 4,6% respecto al año anterior. En cuanto al reparto por género, el 41,4% del personal en I+D fue femenino, destacando en el sector de la administración pública (54,9%) y en instituciones privadas sin fines de lucro (52,3%).

En el ranking de crecimiento del gasto en I+D, las comunidades autónomas con mayores incrementos fueron Navarra(39,5%) y las ciudades autónomas de Melilla (36,6%) y Ceuta (27,6%). En contraste, Baleares se ubicó en la parte baja, con una caída del 12,3%.

Por último, en cuanto a la relación entre el gasto en I+D y el PIB, las comunidades con mayor porcentaje fueron Navarra(2,34% del PIB), País Vasco (2,30%) y Madrid (2,18%), mientras que Baleares se situó en la parte baja de la tabla, con un 0,40% del PIB destinado a I+D.