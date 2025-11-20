Los funcionarios del Estado en Baleares cobrarán el mismo plus que los de Canarias: Consulta cómo queda la bonificación
La equiparación, que beneficia a unos 10.000 trabajadores, es una histórica reivindicación que durante 2025 se ha reclamado en la calle con repetidas concentraciones
Los funcionarios del Estado en Baleares recibirán el mismo plus de insularidad que los de Canarias. La equiparación del complemento salarial entre los empleados públicos de la Administración central se trató ayer en la reunión del Gobierno con los sindicatos mayoritarios de la Función Pública.
Según indicaron fuentes de los agentes sociales, el ministerio de Transformación Digital y Función Pública aceptó la propuesta que fue planteada por UGT y consensuada con el resto de sindicatos. La medida, de la que todavía quedan cerrar los flecos, supone que todos los empleados públicos de Baleares dependientes del Estado que cobraban por este concepto un plus mensual que iba de 110,56 a 47,58 euros en Mallorca y de 122,4 a 65,38 en el resto de islas pasarán a ingresar 206,31 euros en Mallorca y 410,6 en el resto de islas, con independencia de su categoría. A esa cantidad, se sumarán 44,85 euros de incremento mensual por trienios. La medida beneficia a unos diez mil trabajadores .
La equiparación del complemento de insularidad es una antigua reivindicación que ha movilizado a las centrales sindicales y a los trabajadores públicos en Balears desde hace años. Los agentes sociales confían en que se extienda a los funcionarios de la Administración local.
Así queda ahora la bonificación
