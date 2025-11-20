España sube las tasas aeroportuarias: así de caro saldrá volar a Mallorca en 2026

Volar podría volver a ser un poco más caro en España el próximo año. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado para 2026 un incremento medio del 6,44% en las tasas aeroportuarias. Según esta decisión, las tarifas máximas por pasajero se situarán en 11,02 euros el próximo año.

Las tasas aeroportuarias son los importes que Aena cobra a las aerolíneas por servicios como el uso de terminales, pistas de despegue y aterrizaje, pasarelas de embarque o controles de seguridad. Estos costes acaban repercutiendo en el precio final de los billetes.

Incremento del precio de los servicios

En julio, la CNMC ya había revisado una parte de la fórmula de cálculo: el llamado índice P, que actualiza los precios de aquellos servicios cuyo coste Aena no controla directamente (como los salarios del personal público, la navegación aérea, la electricidad o los tributos locales). Para equilibrar las tarifas con los ingresos y los costes de los servicios ofrecidos, la subida prevista para 2026 no se aplicará de manera uniforme, sino de forma asimétrica.

“En concreto, la mayor subida se dará en las tarifas de aparcamiento, que aumentarán un 12%. Los servicios de aterrizaje, seguridad, información meteorológica y uso de pasarelas de embarque tendrán un incremento del 7,25%. Para servicios como el tránsito en tierra, el uso de infraestructuras, el handling, el catering y el suministro de combustible de aviación, la subida será del 5%.”

Conflicto con Ryanair

La CNMC es el organismo encargado de supervisar las propuestas tarifarias de Aena y comprobar que se ajustan a la legalidad. Además, ha revisado el proceso de consulta entre Aena y las aerolíneas respecto a las tasas previstas para 2026 y ha concluido que cumple con los requisitos establecidos por ley.

La propuesta de Aena ha generado un conflicto con la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair, que, en protesta por lo que considera unas tarifas excesivas, ha anunciado cierres de bases y cancelaciones de vuelos.

Aena y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible replican que estas tasas están entre las más competitivas de Europa y que no cederán ante lo que califican de ‘chantaje’ por parte de Ryanair: aseguran que no piensan poner en riesgo el exitoso modelo aeroportuario español solo para que la aerolínea aumente sus beneficios.