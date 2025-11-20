Los docentes del IES Politècnic cargan contra Educación: "No tiene ningún proyecto para el futuro centro de FP"

La Assemblea de Docents del IES Politècnic de Palma ha cargado contra Educación, denunciando que mientras el proceso de desmantelamiento del centro continúa Conselleria carece de cualquier proyecto real para el futuro Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Politècnic.

Según el profesorado, nueve meses después de que el cierre del IES Politècnic se publicara en el BOIB, la Conselleria ha eliminado "tres líneas de Secundaria, una de Bachillerato y más de cuarenta plazas de profesorado". Los docentes señalan que, aun con estas supresiones, Educación reconoce que el nuevo CIFP se encuentra "en una fase muy incipiente y sin ningún tipo de proyecto".

Los docentes recuerdan que la Conselleria presentó el futuro CIFP Politècnic el pasado julio en una rueda de prensa donde, afirman, "la única documentación aportada fue una presentación con esbozos sin validez técnica". En ella se anunciaba que los estudios de FP de los IES Guillem Sagrera, Emili Darder y Ramon Llull serían trasladados al nuevo centro, pero, según denuncian, "no existe ninguna planificación real para coordinar este movimiento masivo de alumnado y profesorado".

La Assemblea de Docents asegura que esta presentación es "toda la documentación de la que dispone la Conselleria", extremo que, dicen, han podido confirmar tras haber recurrido al derecho al acceso de información pública de Transparencia.

El comunicado acusa a la administración educativa, dirigida por el conseller Antoni Vera, de actuar con su "habitual falta de transparencia y diálogo". El profesorado sostiene que "las respuestas ofrecidas durante el último año han sido vagas y contradictorias" y que ni el IBISEC ni la Dirección General de FP han podido aclarar asuntos clave como "qué ocurrirá con el profesorado, cuándo empezarán las obras del edificio o cómo afectarán a los actuales estudios de FP".

También denuncian que entidades vecinales del barrio de Serralta, familias y alumnado han expresado reiteradas quejas sin obtener una respuesta clara.

Los docentes acusan a la Conselleria de actuar "de manera unilateral, con un desprecio cada vez más evidente hacia toda la comunidad educativa". Afirman que la decisión de cerrar el instituto "ignora las demandas de las familias y vulnera los derechos laborales del profesorado". A su juicio, la única consecuencia real del proceso, por ahora, ha sido "la eliminación de 300 plazas públicas, la supresión de cuarenta plazas de profesorado funcionario y la desaparición de un instituto que ofrecía hasta cuatro líneas de Secundaria y dos de Bachillerato en el centro de Palma".

Un recurso judicial aún pendiente

La Assemblea recuerda que el curso pasado, junto con la FAPA Mallorca, los sindicatos STEI y SIAU y con el apoyo de más de trescientas entidades y personas, se presentó un recurso contencioso-administrativo para frenar la eliminación de Secundaria y Bachillerato en el centro. El recurso aún no se ha resuelto.