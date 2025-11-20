El bufete Buades Legal obtiene nuevas distinciones en The Best Lawyers 2026
Uno de los despachos de abogados de referencia en Palma recibe 15 reconocimientos
Buades Legal ha consolidado un año más su posición en el sector jurídico de las Islas Baleares tras ser reconocido en 15 categorías de la edición 2026 de The Best Lawyers in Spain, uno de los directorios internacionales más destacados dentro del ámbito legal. Best Lawyers es conocido por identificar a los profesionales del derecho más destacados en cada país, mediante un sistema de valoraciones confidenciales realizadas por abogados, que reconocen la excelencia de otros compañeros de profesión.
Los seis profesionales reconocidos
En esta edición, seis profesionales del despacho han sido distinguidos por su trayectoria y desempeño en diferentes áreas de práctica. El socio fundador, Joan Buades, ha sido incluido en las categorías de Derecho de Sociedades, Fusiones y Adquisiciones y Derecho de la Hostelería y el Turismo. Por su parte, Miguel Reus mantiene su reconocimiento en Derecho de la Construcción.
El abogado Mateo Juan repite presencia en Derecho Bancario y Financiero, Derecho Concursal y Litigación, mientras que Gabriel Buades ha sido destacado en el área de Derecho de la Hostelería y el Turismo. Asimismo, Marta Rossell figura en Gobernanza Corporativa y Compliance y Derecho del Seguro, y Luis Huerta ha sido reconocido en Derechos Fundamentales de las Personas, Derecho Laboral y Derecho de la Hostelería y el Turismo.
Desde el despacho subrayan que estos reconocimientos, otorgados por Best Lawyers, a través de su proceso de selección independiente y basado exclusivamente en la opinión de profesionales del sector, convierte cada nombramiento en un sello de calidad y reconocimiento dentro del ámbito jurídico y representan un respaldo al compromiso de Buades Legal.
