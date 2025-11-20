Buades Legal consolida su liderazgo como bufete legal de referencia en Baleares

El bufete Buades Legal, ubicado en Palma, ha consolidado su posición como despacho de abogados de referencia en Baleares, tras haber sido reconocido en 15 categorías dentro de la próxima edición de The Best Lawyer en España, que es uno de los directorios internacionales más prestigiosos del sector legal.

En esta edición, seis abogados del despacho han sido distinguidos por su trayectoria y excelencia profesional en distintas áreas de la práctica legal. Así, Joan Buades, socio fundador del bufete, ha sido destacado en derecho de sociedades, fusiones y adquisiciones, así como en derecho de la hostelería y el turismo. Miguel Reus mantiene su reconocimiento en derecho de la construcción, mientras que Mateo Juan repite como letrado destacado en el área de derecho bancario y financiero, derecho concursal y litigación.

El abogado Gabriel Buades ha sido reconocido en derecho de la hostelería y el turismo, mientras que a la letrada Marta Rossell se le reconoce en su especializadad en gobernanza corporativa y compliance, así como en derecho del seguro. Por último, el abogado Luis Huertas también ha sido reconocido en su especializada en derechos fundamentales de las personas, derecho laboral y derecho de la hostelería y turismo.

El reconocimiento otorgado por el directorio Best Lawyers constituye un reflejo del compromiso continuos del despacho en su apuesta por la excelencia, la ética profesional y la confianza de sus clientes.