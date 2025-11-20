Este Black Friday suscríbete a Diario de Mallorca por un precio excepcional
No dejes escapar esta oferta Black Friday: accede a todos los contenidos web de Diario de Mallorca y ahorra un 25% en tu suscripción anual
Para conocer toda la actualidad local, nacional e internacional solo tienes que hacerte suscriptor de Diario de Mallorca. En nuestra edición digital encontrarás todas las noticias, los reportajes de temas de actualidad y los artículos de opinión de nuestras firmas destacadas. Además, contenidos multimedia como galerías de fotos y vídeos que complementan nuestras informaciones.Ahora, coincidiendo con el Black Friday, podrás disfrutar de Diario de Mallorca con precios muy ventajosos.
Accede a los todos los contenidos web por solo 4€ el primer mes. O si lo prefieres, realiza una suscripción anual por 36€ al año y ahorra un 25%. Otra modalidad de suscripción es la edición digital impresa. Este Black Friday podrás conseguirla por 85 € al año. Podrás acceder a la versión digital del periódico diario además de todos nuestros suplementos y el contenido web. No pierdas la oportunidad de ser suscriptor de Diario de Mallorca a un precio incríble. Esta promoción estará activa desde el 19 de noviembre hasta el miércoles 26 de noviembre.
La suscripción al contenido exclusivo de la web permite acceder sin limitaciones a todas las noticias, fotografías, vídeos, gráficos explicativos y artículos de opinión de Diario de Mallorca.
Además, permite acceder sin restricciones a los contenidos de la agenda de ocio FND, a nuestro suplemento cultural Bellver en abril y a la sección de pasatiempos solo para suscriptores.
Nuestro servicio DM+ también da acceso a newsletters personalizadas con los artículos de tus periodistas favoritos en primicia.
Con tu suscripción digital podrás consultar las actualizaciones de nuestra web en tu portátil, tableta, PC o móvil. Incluso en varios dispositivos al mismo tiempo. Y todo sin publicidad que invada la pantalla.
¿Cuáles son las ventajas que tendrás por ser suscriptor?
- Recibirás noticias de actualidad diarias a primera hora de la mañana en tu email. La información que necesitas justo a tiempo.
- Podrás leer el 100% de TODAS las noticias, entrevistas, reportajes y artículos de opinión de periodistas especializados. ¡También en tu correo electrónico!
- Recibir invitaciones a eventos y charlas temáticas.
- Participar en sorteos y descuentos exclusivos para suscriptores de Diario de Mallorca. Entradas a conciertos, espectáculos para toda la familia, restaurantes y mucho más. Descubre aquí todas las ventajas.
- Juegos y pasatiempos online, entre ellos el Wordle para entrenar tu mente cada mañana.
- ¡Participar en nuestras noticias! Déjanos tus comentarios y forma parte de nuestra comunidad de lectores.
