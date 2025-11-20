Este Black Friday suscríbete a Diario de Mallorca por un precio excepcional

Para conocer toda la actualidad local, nacional e internacional solo tienes que hacerte suscriptor de Diario de Mallorca. En nuestra edición digital encontrarás todas las noticias, los reportajes de temas de actualidad y los artículos de opinión de nuestras firmas destacadas. Además, contenidos multimedia como galerías de fotos y vídeos que complementan nuestras informaciones.Ahora, coincidiendo con el Black Friday, podrás disfrutar de Diario de Mallorca con precios muy ventajosos.

Accede a los todos los contenidos web por solo 4€ el primer mes. O si lo prefieres, realiza una suscripción anual por 36€ al año y ahorra un 25%. Otra modalidad de suscripción es la edición digital impresa. Este Black Friday podrás conseguirla por 85 € al año. Podrás acceder a la versión digital del periódico diario además de todos nuestros suplementos y el contenido web. No pierdas la oportunidad de ser suscriptor de Diario de Mallorca a un precio incríble. Esta promoción estará activa desde el 19 de noviembre hasta el miércoles 26 de noviembre.

La suscripción al contenido exclusivo de la web permite acceder sin limitaciones a todas las noticias, fotografías, vídeos, gráficos explicativos y artículos de opinión de Diario de Mallorca.

Además, permite acceder sin restricciones a los contenidos de la agenda de ocio FND, a nuestro suplemento cultural Bellver en abril y a la sección de pasatiempos solo para suscriptores.

Nuestro servicio DM+ también da acceso a newsletters personalizadas con los artículos de tus periodistas favoritos en primicia.

Con tu suscripción digital podrás consultar las actualizaciones de nuestra web en tu portátil, tableta, PC o móvil. Incluso en varios dispositivos al mismo tiempo. Y todo sin publicidad que invada la pantalla.

¿Cuáles son las ventajas que tendrás por ser suscriptor?