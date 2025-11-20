Baleares se consolida como referente en cribado neonatal con la prueba del talón en los bebés

El Hospital Son Llàtzer fue escenario ayer de la segunda edición de los Premios Más Visibles, un acto que situó de nuevo a Baleares en el centro del debate nacional sobre las enfermedades raras y la detección precoz. La jornada reunió a representantes políticos, sociedades científicas, hospitales, investigadores, familias y pacientes, en un encuentro marcado por el llamamiento colectivo a garantizar un cribado neonatal ampliado, universal y equitativo en toda España.

La actriz Luisa Martín, encargada de conducir el acto, abrió la gala agradeciendo la labor de los profesionales sanitarios y recordando la importancia de apoyar la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la asociación Más Visibles para homogeneizar el cribado en todas las comunidades autónomas. Su intervención dio paso al presidente de la entidad, Pedro Lendínez, quien subrayó el trabajo de acompañamiento que realiza la asociación con pacientes y familias, así como el compromiso de Baleares en la ampliación de la prueba del talón en los bebés. “Una sola gota puede cambiar la vida de un niño”, insistió, recordando el documental La vida en una gota.

La consellera de Salut, Manuela García, destacó el impacto de haber pasado "de 7 a 40 enfermedades detectadas" y recordó el papel decisivo de los equipos clínicos y de cribado. Subrayó que el diagnóstico precoz permite iniciar tratamientos antes de la aparición de síntomas y evita secuelas graves. Agradeció además el compromiso político del Govern, que definió como "motor" para avanzar en innovación y atención temprana.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, expresó su agradecimiento por el reconocimiento otorgado a Baleares como comunidad líder en cribado neonatal. Recordó que cuando accedieron al Ejecutivo, la comunidad estaba “a la cola” en la detección precoz, realizando cribados para solo siete enfermedades. Sin embargo, señaló que actualmente Baleares amplió esta detección a cuarenta enfermedades, situándose como referente a nivel nacional. Prohens destacó que este avance no solo representa un logro sanitario, sino que también mejora significativamente la vida de los niños y sus familias. “Esa es, sin duda, la mayor satisfacción y el mejor reconocimiento que podemos recibir”, concluyó.

La presidenta insistió en que la prueba del talón es “un derecho que nunca debería revertirse” y que el lugar de nacimiento no puede condicionar la salud futura de un niño. Defendió que la ampliación del cribado fue “un compromiso cumplido”, pese a la presión asistencial y la complejidad técnica que supuso adaptarlo en apenas un año.

Durante la ceremonia se entregaron los distintos galardones de esta edición. La Sociedad Española de Medicina Interna y la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria fueron reconocidas por su labor en la mejora del diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades raras desde una perspectiva asistencial. Los hospitales 12 de Octubre (Madrid) y Regional Universitario de Málaga recibieron un reconocimiento por su impulso a la investigación y por priorizar la atención a estas patologías.

La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados fue distinguida por su papel en el avance legislativo de las enfermedades raras y en el apoyo a la ampliación del cribado neonatal. A nivel individual, la neuróloga Ángels García Cazorla, del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, fue premiada por su trayectoria en el estudio de las enfermedades neurometabólicas y su defensa del cribado ampliado.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, recibió un reconocimiento por su participación activa en foros nacionales e internacionales y por su sensibilidad hacia la equidad del sistema sanitario. El Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz, fue distinguido por su apoyo a la infancia y a la igualdad de derechos en el cribado neonatal. La propia Luisa Martín recibió el reconocimiento a figura pública por su compromiso con la sensibilización social y su apoyo a las familias.

La gala, organizada con el apoyo de Chiesi, Immedica, Nutricia Metabolics y PTC Therapeutics, cerró con un mensaje común: la necesidad de seguir avanzando en la detección precoz y la equidad territorial. Más Visibles insistió en que homogeneizar el cribado neonatal “hacia arriba” es esencial para garantizar el derecho al diagnóstico temprano en todas las comunidades.