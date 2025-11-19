Dos de cada tres enfermeras y fisioterapeutas de Baleares ha sufrido acoso sexual de forma reiterada

Una encuesta realizada por el sindicato Satse revela que dos de cada tres enfermeras y fisioterapeutas de Baleares están expuestas a situaciones de acoso sexual y por razón de sexo en sus centros de trabajo, unos comportamientos que, según la organización, se "normalizan o invisibilizan en la mayoría de los casos" y dejan a los agresores impunes.

El sondeo, realizado durante los meses de octubre y noviembre, muestra que el 58,62% de las profesionales consultadas ha recibido comentarios o chistes sexistas ofensivos. Un 39,31% afirma haber sufrido invasión deliberada de su espacio personal y el 29,66%, contacto físico no solicitado, desde manos en la cintura hasta abrazos o tocamientos en zonas íntimas.

Satse ha explicado en un comunicado que estas conductas pueden constituir acoso sexual o por razón de sexo y subraya que forman parte de la violencia que sufren las mujeres en el ámbito laboral, especialmente en sectores altamente feminizados como el sanitario. "Las profesiones dedicadas al cuidado han sido históricamente estereotipadas y sexualizadas", señala el sindicato, que advierte de que esto facilita situaciones de abuso: "Se agrava por la cercanía física y la percepción errónea de que estamos 'al servicio' de otras personas".

Acoso reiterado y silenciado

Los resultados muestran que el problema no es aislado. Un 33,3% de las encuestadas asegura haber vivido episodios de este tipo entre dos y cinco veces, y un 31,58%, más de diez veces a lo largo de su vida profesional. Además, el 60,5% ha sufrido alguna de estas situaciones en los últimos tres años.

Los comportamientos más habituales, además de los comentarios sexistas, incluyen menosprecios o condescendencia (37,93%), diferenciación en el trato por razón de sexo (50,34%), bromas sexuales ofensivas (35,17%), miradas insinuantes (28%) e intentos de contacto físico no deseado (25,52%). Casi un 30% afirma haber recibido llamadas de atención de carácter sexual, como silbidos o piropos ofensivos.

A pesar de estas cifras, el 79,8% de las afectadas no denuncia. El motivo principal es el desconocimiento del procedimiento existente (40%) y la falta de confianza en su eficacia (35,3%). Además, el 54,5% asegura no saber si en su centro existe un protocolo frente al acoso sexual o por razón de sexo, y solo el 25,7% ha recibido formación o información al respecto.

Satse reclama medidas urgentes

Ante esta realidad, el sindicato reclama un cumplimiento "exigente" de los planes de igualdad y de los protocolos ya vigentes para mejorar la prevención, la detección temprana, la denuncia y la atención a las víctimas. Pide también medidas preventivas que impulsen una cultura de "tolerancia cero al acoso", formación obligatoria para todo el personal y campañas de sensibilización permanentes.

Entre las demandas de Satse figuran la inclusión del acoso sexual y por razón de sexo en las evaluaciones de riesgos laborales como riesgo psicosocial; la protección integral de las víctimas frente a posibles represalias; el acceso a apoyo psicológico y asesoría jurídica; y la aplicación de todas las actuaciones necesarias para restituir su salud física y emocional.

El sindicato recuerda que el acoso por razón de sexo es un trato hostil o degradante hacia una persona por el hecho de ser mujer, mientras que el acoso sexual implica comportamientos verbales o físicos de naturaleza sexual que vulneran la dignidad de la víctima y generan un entorno intimidatorio u ofensivo. Ante esta realidad, para informar y sensibilizar sobre el problema, han puesto en marcha una campaña bajo el lema 'Sí que pasa... Es acoso' en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es el próximo 25 de noviembre.