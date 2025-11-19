El sabor único y original del mejor chocolate artesano, gratis con Diario de Mallorca

El domingo 30 de noviembre, Diario de Mallorca te sorprenderá con un regalo muy especial. Al adquirir tu ejemplar, recibirás completamente gratis una tableta de chocolate de la firma Chocolates Marcos Tonda. Disfruta del sabor más auténtico de la centenaria tradición chocolatera alicantina con este detalle exclusivo de su colección Chocolates La Virgen 1793, elaborado con leche, cacahuete, miel y un toque de sal.

Marcos Tonda mantiene viva la unión entre tradición y artesanía para crear chocolates únicos que se elaboran solamente con ingredientes de primera calidad y siguiendo cuidadosamente recetas originales. La línea Chocolates La Virgen 1793 refleja ese legado de dedicación y excelencia que, generación tras generación, ha convertido la elaboración del chocolate en un verdadero arte.

Marcos Tonda elabora sus productos de forma artesanal. / .

Utilizando cacao de gran calidad como base de todas sus elaboraciones, la firma reivindica el valor de lo artesanal frente a los productos industriales. «Nuestros chocolates premium, como los de la gama ‘La Virgen 1793’, aportan antioxidantes y minerales. Son un placer gourmet que, además, cuida de ti», señalan desde la marca. Una propuesta perfecta para estas fechas en las que las opciones saludables y de gran sabor ganan cada vez más adeptos.

Disfruta con Diario de Mallorca de este chocolate elaborado con ingredientes de alta calidad. / .

Desde 1793, Chocolates Marcos Tonda conquista paladares gracias a su maestría artesanal. Sus productos nacen de la minuciosa selección de ingredientes tratados en procesos transmitidos de generación en generación. La colección ‘La Virgen 1793’ es una prueba de su firme apuesta por la calidad y la autenticidad.

La Navidad es el momento ideal para poner en valor los productos más genuinos, y Chocolates Marcos Tonda, referente nacional del chocolate artesanal, es un ejemplo inmejorable. Desde Villajoyosa, localidad con más de 230 años de tradición chocolatera, la marca ha sabido conservar intacta la esencia de sus recetas. Esta edición especial añade un toque innovador a sus creaciones, convirtiendo cada tableta en un placer para los sentidos y en un detalle lleno de estilo.

La Navidad es el momento perfecto para disfrutar de estos exclusivos dulces. / .

Ahora, Diario de Mallorca te ofrece esta oportunidad única de disfrutar, completamente gratis con tu periódico del domingo 30 de noviembre, del sabor más auténtico del chocolate artesanal. Compra tu ejemplar del periódico en tu kiosko o punto de venta habitual y llévate a casa una tableta que encierra la mejor tradición chocolatera de Marcos Tonda.

Información para suscriptores

Los suscriptores del Diario de Mallorca pueden recoger su tableta de chocolate artesano Marcos Tonda en nuestras oficinas situadas en Carrer Puerto Rico, 15. Nou Llevant. El horario de recogida es de lunes a viernes, 08:00 a 15:00 horas.