El PSOE responde a Prohens tras descartar el adelanto electoral: "La que ha temblado ha sido ella con su rectificación"

"El PSOE no tiene problemas en ir a elecciones, la que ha temblado ha sido ella con su rectificación". El portavoz socialista Iago Negueruela responde así después de que la presidenta del Govern, Marga Prohens, haya descartado el adelanto electoral en Baleares 24 horas después de que amenazara con esta posibilidad en el Parlament.

Así, Negueruela apunta hacia "la reculada" de Prohens con la amenaza de convocatoria electoral que realizó ayer durante el pleno. "Ha tenido que rectificar porque quien temblaba con el hecho de ir a elecciones era ella", critica el portavoz socialista, quien lamenta el tono de la presidenta hacia la oposición en cada plenario, defendiendo que "si tuviera un tono presidencial sería mejor para todos y todas".

El portavoz socialista asegura que "ayer salió la verdadera Prohens, porque fue ella quien puso sobre la mesa la posible convocatoria electoral, y nosotros no temblamos ante la democracia, porque somos el único partido que se ha presentado bajo las mismas siglas siempre en democracia". La amenaza de Prohens es, a criterio de Negueruela, "un síntoma de la inestabilidad del Govern y de la frivolidad de la presidenta, que hoy rectifica y habla de estabilidad cuando ayer decía elecciones, por lo que hoy quien ha temblado es ella".

Según señala el representante del PSOE, "muestra de esa inestabilidad en la que está inmersa el Govern es la incapacidad para aprobar el techo de gasto, tal y como se materializará en el pleno del Parlament del próximo 2 de diciembre".

Més, "más que preparado"

Por su parte, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, señala que el partido ecosoberanista "está más que preparado" para acudir a las urnas en el caso de que Prohens convocara elecciones anticipadas. "Quizá quien temblaría sería ella porque desde Més estamos preparados para ir elecciones cuando haga falta desde el convencimiento de que el Govern no está respondiendo a los problemas de la gente, sino que los está empeorando", expresa Apesteguia. El portavoz le pide a la líder popular "que deje la confrontación fácil y de titular y se centre en las políticas y escuche las demandas de la ciudadanía".

Asimismo, Apesteguia destaca que la convocatoria de elecciones "tiene que responder a una crisis de situación política, social y económica y no a un elemento de amenaza a los partidos de la oposición".

Vox estaría "muy contento"

En el caso de Vox, su portavoz Manuela Cañadas, defiende que su partido "no tendría ningún miedo" a un adelanto electoral. "Estaríamos muy contentos", afirma. "A nivel nacional el PP está perdiendo votos, algo están haciendo mal. En vez de atacar a la portavoz de Vox o al partido lo que tendrían que hacer es autocrítica y ver en qué están fallando", subraya.