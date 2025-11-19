Prohens responde a Cañadas: "Por mí puede llevar a las reuniones todas las grabadoras que quiera"

"Por mí puede llevar todas las grabadoras que quiera a las reuniones". La presidenta del Govern, Marga Prohens, responde así a la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, quien ayer insinuó en el pleno que el PP no cumplía con lo que había negociado respecto a la construcción en suelo rústico en Mallorca.

En este sentido, la líder popular insiste en que lo que está haciendo su partido es cumplir con la propia ley de medidas urgentes para desbloquear suelo que los de Abascal aceptaron y a la cual le dieron apoyo en el Parlament. "Me imagino que si el texto no reflejara lo que pedía Vox hubieran votado en contra. Si me pregunta por la aplicación o no de esta ley y hacen otra lectura demuestra una falta de conocimiento de la ley que su mismo grupo parlamentario aprobó", expresa Prohens.

Autonomía municipal

La presidenta del Govern reitera que los ayuntamientos tienen un año desde la aprobación de la ley para decidir desde la autonomía municipal si recurren o no a las áreas de transición. "Me pedía que el Govern interfiriera por encima de la autonomía municipal que viene recogida en esta ley, o de las herramientas para justificar las áreas de transición como agotar el suelo urbano y urbanizable. Hay que conocer la ley", afirma.

Asimismo, Prohens hace un paralelismo con la propuesta para incluir la vehicularidad del castellano en la Educación. "Era un acuerdo público donde Vox decide ir más allá y nosotros no nos sentimos obligados porque Vox quería cargarse el Decreto de Mínimos, el Estatut de Autonomía y la ley de normalización lingüística. Votamos en contra y registramos nuestra propia propuesta. Los acuerdos con Vox me implican y me obligan, le pido lo mismo", detalla la presidenta.

"Traer una grabadora"

"Está claro que a las reuniones privadas con el PP habrá que ir con una grabadora para que quede constancia de todo lo que se dice y todo lo que se acuerda". La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, estalló ayer contra el Govern de Marga Prohens respecto a la construcción de vivienda en suelo rústico en Mallorca recogida en ley de medidas urgentes para desbloquear suelo aprobada por ambos partidos en el Parlament.

Los de Abascal acusaron a la presidenta y a su Ejecutivo de no haber habilitado las áreas de transición en los municipios donde gobiernan los populares porque "no quieren problemas" ante la llegada de las elecciones.

"Prohens, las elecciones son en 2027, a no ser que usted quiera convocarlas antes. No podemos permitirnos paralizar la construcción de vivienda en áreas de transición porque ustedes tengan miedo a la izquierda y a sus puestas en escena políticas. Dejen sus miedos a un lado y abran las áreas de transición. No hacerlo supone una negligencia y falta grave de gestión, si no lo hace los ciudadanos se lo recordarán en las urnas", afirmó Cañadas.