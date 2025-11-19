¿Prohens amenaza con adelantar elecciones? Sin los alcaldes repartiendo papeletas, el que temblaría sería el PP

Todo presidente que habla de anticipo electoral a destiempo abre la caja de truenos. El amenazante «temblarían si las convoco» vertido por Marga Prohens en el Parlament la va a perseguir una termporadita. La presidenta del Govern en absoluto va a adelantar las elecciones autonómicas, por mucho que la última encuesta propia -del pasado octubre- que maneja el PP balear le otorgue 28-29 diputados.

¿Por qué entonces, si todos sus sondeos internos así como los públicos y publicados vaticinan que rozaría la mayoría absoluta (30 escaños), Prohens va de farol? Primero porque Iago Negueruela le hizo picar en el anzuelo. Cuando el portavoz del PSIB-PSOE anda desaparecido es que algo trama. Al lograr hacer estallar a Prohens -y eso que con las sesiones particulares de oratoria y coaching la presidenta ha moderado muchísimo su tono-, la oposición pasa de tener cero protagonismo a transmitirse una repentina sensación de inestabilidad política.

Y eso que en la calle Miracle no están para ningún festival. Transcurrido el ecuador de la legislatura los socialistas continúan sin candidato al Govern ni la menor expectativa de derrotar a la derecha en las islas. El alcalde de Inca no sabe qué más hacer para ser el elegido, pero Ro (Rosario Sánchez) es hoy por hoy la preferida por el oficialismo para suceder a Francina Armengol. Con suerte Virgilio Moreno podrá aspirar a disputarle el Consell de Mallorca a Llorenç Galmés, ya ves tú qué emoción.

¿Cometió pues un error de principiante la presidenta, entrando en el juego de la izquierda? Prohens ya no es ninguna novata, el Consolat la ha bregado. Aunque fue un exabrupto, la líder del PP agitó el fantasma electoral a conciencia; quiso hacer la foto fija del presente: una oposición en los huesos, PSOE y Més per Mallorca son dos formaciones debilitadas, sin motivación. Solo el PP con Prohens al frente está empoderado para revalidar en las urnas.

Dos son las principales razones por las que en su fuero interno tanto Prohens como el núcleo duro del Govern no tienen pensado ni por asomo adelantar los comicios. La primera, aunque según los sondeos mencionados el PP crecería a costa de la pérdida de electorado de las izquierdas (Més podría quedarse en tan solo tres míseros diputados), estos dan también una subida a Vox. Imagínense la cara de la presidenta la noche del recuento con sus socios de ultraderecha todavía más creciditos que ahora.

En segundo lugar, y no menos importante, aunque los vientos soplan a favor del PP ¿está tan consolidado el actual gabinete Prohens para afrontar unas elecciones sin el apoyo de los alcaldes, que no se jugarían nada en esta cita?

El PP balear, desde tiempos de su factótum Gabriel Cañellas, ha m la Part forana de Mallorca como su despensa de votos. En cada pueblo de la isla los alcaldes -no solo del PP, pero especialmente los del PP- siguen repartiendo los sobres y papeletas casa por casa, puerta a puerta. Todos elaboran listados de ‘los nuestros’ y ‘los contrarios’; así hacen números, echan cuentas... y en la sede de Palau Reial la cúpula sabe antes de cada votación más o menos cuál es su punto de partida.

Al no poder adelantarse las elecciones municipales, ni tampoco a los Consells, la movilización del PP forà para nada sería la misma. Y eso bien lo saben en el Consolat, que por algo en Campos este modus operandi viene funcionando desde hace décadas como en ningún otro municipio.

A nadie se le escapa que el electorado otrora llamado regionalista que el PP ha perdido a favor de Vox por su escoramiento a la derecha y la españolización Prohens lo recuperaría con el de El Pi. Pero aun así, ningún líder político mallorquín se atrevería a una contienda electoral sin tener detrás ese ejército municipalista que ha garantizado tantas victorias tanto al PP como al PSOE.

Lo de Marga Prohens en la Cámara autonómica no ha sido un anuncio, ni siquiera un aviso a navegantes. La presidenta solo quiso hacer una demostración de fuerza ante sus esqueléticos adversarios. Solo que en el actual contexto político estatal para el PP -crisis andaluza por los cribados de cáncer de mama, Mazón en Valencia, adelanto electoral de Guardiola en Extremadura...-, que otra baronesa de Feijóo hable de elecciones antes de hora genera cierto nerviosismo.

El Govern no está ni por asomo en esta tesitura. Prorrogando las cuentas de este ejercicio Prohens puede llegar sin problemas de liquidez a 2027. Lo sabe ella como Negueruela/Armengol. De hecho, el «todos temblarían» hizo que pasara desapercibido un detalle no menor: Antoni Costa ha entrado el techo de gasto en el Parlament, ergo la cuenta atrás de unos hipotéticos presupuestos para 2026, aun sin necesitarlos, no están descartados.

En realidad el martes Prohens solo soltó un chascarrillo, ni siquiera un globo sonda. Ha habido otros momentos más críticos donde sí hubiera podido plantearse el anticipo, véase finales de 2024, con Vox totalmente descontrolado. Entonces fueron los propios alcaldes y números uno del PP en Mallorca quienes le pidieron casi a gritos que rompiera con los ultras y convocara elecciones. El cónclave de Campos fue memorable. Incluso a finales de 2023, en la negociación de los primeros presupuestos, se dieron motivos para romper.

Volviendo pues a la realidad, el «ay, si convocara...» solo nos corrobora lo ya sabido. A día de hoy, con gran diferencia de músculo, solo hay dos candidatos claros para 2027: Marga Prohens y Lluís Apesteguia. Todo lo demás, fuegos artificiales.