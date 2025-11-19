Los nacimientos caen un 3,28% hasta septiembre en Baleares
EFE
Los nacimientos han experimentado entre enero y septiembre de 2025 en Baleares un descenso del -3,28% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 6.504 alumbramientos, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De los nacidos en el pasado mes de septiembre en el archipiélago (843), 408 fueron mujeres, y 435, varones.
La mayor parte de los nacimientos corresponden a madres en la franja de 30 a 34 años (272); de 35 a 39 años (233) y de 25 a 29 años (180).
Suben las defunciones
Por otra parte, en cuanto a las defunciones, la estadística del INE publicada este miércoles revela que hasta la semana 44 del 2025 se contabilizaron en Baleares 7.588 fallecimientos, un 0,54% más respecto a la misma semana del año anterior. Solo en esta semana murieron 148 personas en las Islas.
