Memòria de Mallorca alerta de una "grave carencia normativa" en la enseñanza sobre la represión franquista en la ESO

Memòria de Mallorca ha alertado de una "grave carencia" en la normativa educativa vigente que provoca que el alumnado de ESO "no estudie adecuadamente" la dictadura y la reprensión franquista.

Según la asociación, existe un mandato legal de incluir la memoria democrática, el franquismo y la represión en el currículum escolar, recogida en la ley estatal de memoria democrática, aunque no en la ley estatal de educación.

Asimismo, según el Real decreto 217/2022, que establece las enseñanzas mínimas, no hay obligatoriedad explícita de incluir la dictadura franquista como conocimiento básico en la ESO, sino que la mención del franquismo queda situada en el currículum de bachillerato.

Esto supone, ha alertado Memòria de Mallorca en una nota de prensa, que "una parte importante" del alumnado no trate este periodo en su formación obligatoria, ni tampoco a la Formación Profesional.

Desde la asociación han señalado que las comunidades autónomas pueden cambiar esta situación, introduciendo este contenido en sus currículums, una cuestión que depende, han subrayado, de la "voluntad política" de cada gobierno autonómico.

En el caso de Baleares, según la entidad, la Conselleria de Educación y Universidades ha argumentado que la ausencia del franquismo en la ESO responde a la interpretación del decreto estatal, que la ubica en bachillerato.

La asociación, tras hablar con docentes, sindicatos de enseñanza y revisar la hemeroteca, ha considerado que hay "una crítica generalizada" a este decreto por esta cuestión. "Esta ausencia normativa puede derivar en una formación incompleta y en la pérdida de valores democráticos esenciales", han sostenido.

La memoria histórica tendrá premio

Ante esta situación, han presentado una iniciativa destinada a reforzar la transmisión crítica del pasado reciente a las generaciones más jóvenes. Se trata de un premio a los alumnos de los centros de las Islas, elaborado con el asesoramiento de un grupo de docentes y expertos en la materia.

El premio, bajo el nombre Pere Capellà a la memoria democrática y a la educación, se desarrollará por primera vez el próximo curso 2026-2027 y pueden participar alumnos de ESO, bachillerato y formación profesional.

Los trabajos se pueden presentar en diferentes modalidades, como investigación escrita, creación literaria, dramatización, creación musical o trabajos artísticos; y tendrán que centrarse en aspectos relacionados con la recuperación de la memoria histórica, la represión franquista contra las mujeres, los docentes, la clase política, la lengua y la cultura o la clase obrera, así como historias locales vinculadas a las luchas por la democracia.

Igualmente, según las bases del premio, los trabajos se tienen que presentarán en catalán y el plazo estará abierto hasta el 7 de marzo de 2027. Los galardones se entregarán por niveles (ESO, bachillerato y FP) y el acto se celebrará el primer sábado consecutivo al 14 de abril.