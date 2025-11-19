Las juventudes de Més per Mallorca rechazan que Vidal continúe en Sumar pese a la decisión de la asamblea

La asamblea celebrada el pasado viernes, en la que Més per Mallorca decidió que su único diputado en el Congreso, Vicenç Vidal, mantuviera su posición dentro de la coalición con Sumar, dejó al descubierto las tensiones y diferencias internas que persisten entre el núcleo dirigente del partido y el sector joven ecosoberanista agrupado en el colectivo Mallorca Nova.

Durante su intervención, las juventudes de Més se mostraron especialmente contundentes. Críticas y directas, defendieron sin ambages que Vidal debía abandonar la alianza con la formación de Yolanda Díaz. Mallorca Nova, de marcado perfil nacionalista e independentista, ha expresado reiteradamente su oposición a que Més participe en coaliciones de ámbito estatal, sosteniendo que la representación balear en el Congreso debe centrarse en una agenda propia enfocada a las necesidades específicas de Mallorca.

La intensidad de sus intervenciones motivó posteriormente una reprimenda por parte del coordinador general, Lluís Apesteguia. Aunque los jóvenes mantienen una buena relación con el líder de Més -al que apoyaron en las últimas primarias-, el tono empleado el viernes generó malestar y obligó a Apesteguia a intervenir para evitar fricciones y rebajar la tensión interna.

Respetan "profundamente" la decisión de las bases

En este contexto de división soterrada, Mallorca Nova ha emitido un comunicado en el que reafirma su compromiso con el proyecto de Més per Mallorca y detalla las razones de su rechazo a la permanencia de Vidal en Sumar. “Tenemos muy claro desde dónde hacemos política y con quién la queremos hacer”, señala el texto.

El colectivo sostiene que “las alianzas deben crearse con otras izquierdas soberanistas” y que deben construirse “desde la igualdad y el respeto mutuo, no desde la subordinación a proyectos estatales”. Su negativa a apoyar la continuidad de Vidal, explican, “no fue para romper con nadie”, sino para “reforzar una estrategia propia y un proyecto arraigado a Mallorca, con voz propia”.

Aunque no comparten la decisión adoptada por la militancia, aseguran “respetarla profundamente” y recalcan que “continuamos trabajando dentro del partido, desde los espacios internos, que es donde creemos que deben tener lugar estos debates”.

“Mallorca Nova seguirá trabajando dentro de Més con humildad, lealtad y compromiso; con todas las diferencias y matices que puedan surgir, pero siempre desde el respeto, con criterio propio y con la voluntad de hacer crecer este proyecto compartido”, concluye el comunicado.

Rechazan partidos "con dinámica de la derecha"

En los últimos días, informaciones internas habían situado al colectivo juvenil en una supuesta deriva desde la izquierda anticapitalista hacia posiciones más próximas al reciente proyecto político SOM Mallorca, liderado por Joan Lladó. Sin embargo, Mallorca Nova rechaza esa interpretación y defiende su pertenencia a Més, además de distanciarse de estas nuevas iniciativas: “Nos preocupa ver cómo aparecen proyectos políticos que, pese a presentarse como alternativas mallorquinas, reproducen dinámicas de la derecha y discursos racistas que no tienen cabida en el país que queremos”.

Los jóvenes reivindican, finalmente, “una Mallorca plural, justa y acogedora, donde todas las personas que vivan aquí puedan arraigarse y vivir con dignidad”.