El invierno se adelanta en Mallorca: esta será la noche más fría del temporal que dejará lluvias y nieve en la isla

La entrada de una masa de aire frío procedente del Ártico adelantará el invierno en toda España. Aunque sus efectos comenzarán a notarse en la península desde este mismo miércoles, en las islas habrá que esperar hasta la tarde del jueves para ver cómo se desploma el mercurio de los termómetros hasta valores propios del mes de diciembre.

La Agencia Estatal de Meteorología ya ha advertido que este temporal dejará en Baleares lluvias intensas, tormentas, granizo y, probablemente, la primera gran nevada de la temporada en la Serra de Tramuntana. "Tenemos por delante unos días muy fríos para la época del año. Se van a producir heladas en amplias zonas del país hasta el sábado, día en que comenzarán a subir las temperaturas", ha apuntado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

El jueves, Mallorca amanecerá con intervalos nubososo, pero a medida que avance la jornada los cielos se irán cubriendo con precipitaciones que ya por la noche podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta y granizo pequeño. La cota de nieve bajará hasta los 900 metros, según la previsión de la Aemet.

Las temperaturas sufrirán un notable descenso, con máximas que no superarán los 15 grados. Las mínimas, por su parte, oscilarán entre los 5 y 10 grados y se alcanzarán al final del día.

El viernes será también un día desapacible, debido a la previsión de lluvias fuertes o muy fuertes, con la cota de nieve bajando a los 600 metros y temperaturas máximas que se quedarán entre los 11ºC y 13ºC, más propios del invierno que de esta época del año.

La noche más fría

Del Campo avanza que la noche del viernes y la madrugada del sábado serán probablemente las más frías de este episodio invernal. En Mallorca, se espera que las temperaturas mínimas no superen los seis grados de media. Un valor que puede caer hasta los tres en zonas como Lluc o sa Pobla .

Sin embargo, a partir del mediodía llegará un frente empujado por aire atlántico más templado. Así, poco a poco, se comenzará a notar una subida de las temperaturas diurnas y la cota de nieve subirá de los 600 a los 900 metros.