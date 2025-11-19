Iberia Express lanza vuelos Mallorca–Madrid desde 11 euros por el Black Friday: fechas, condiciones y cómo conseguirlos

Los residentes en Mallorca ya pueden aprovechar una de las ofertas más destacadas del Black Friday 2024 en transporte aéreo. Iberia Express ha lanzado una campaña de descuentos con vuelos entre Mallorca y Madrid desde solo 11 euros por trayecto, disponibles para viajar entre el 19 de noviembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026.

La promoción se puede encontrar en la web de la compañía y también incluye tarifas desde 10 euros para viajar entre Ibiza y Madrid. Las plazas estarán disponibles durante más de dos semanas y requieren reservar ida y vuelta y estar registrado en el Club Express, el programa gratuito de fidelización de Iberia Express.

Descuentos especiales para los residentes en Baleares

Según explica Isabel Rodríguez, directora comercial de Iberia Express, el Black Friday es “una oportunidad fantástica para que nuestros clientes residentes encuentren tarifas muy atractivas para viajar a Madrid. Año tras año, esta campaña nos permite estar más cerca de ellos y premiar su fidelidad. Confiamos en que vuelva a tener una gran acogida en Baleares”.

Cómo acceder a la oferta del Black Friday

Para beneficiarse de los precios especiales, basta con crear una cuenta gratuita en el Club Express. Además de las tarifas más económicas, el programa ofrece promociones exclusivas y acceso a la plataforma de entretenimiento a bordo, con estrenos de cine, series, documentales y música.

El Club Express cuenta ya con 2,5 millones de usuarios, que también pueden gestionar sus reservas de forma más rápida y disfrutar de descuentos garantizados en todas sus compras.

Iberia Express, líder en la conexión entre Mallorca y Madrid

Iberia Express se mantiene como una de las aerolíneas más utilizadas por los residentes de las Islas Baleares para volar a Madrid. Forma parte del Grupo Iberia y es la low cost líder en rutas con Baleares y Canarias. En 2024 fue reconocida por la consultora Cirium como la low cost más puntual del mundo y la aerolínea más puntual de Europa.