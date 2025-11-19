Consubal advierte: la web de Yuccs no debería aceptar pedidos mientras está en concurso

La tienda online de Yuccs, la conocida marca mallorquina de calzado, continúa operativa a pesar de que la empresa ha entrado en concurso de acreedores, lo que ha genera incertidumbre entre clientes y proveedores sobre la entrega de pedidos.

Alfonso Rodríguez, presidente de Consubal, consultado por este diario sobre el caso, ha asegurado que “moralmente, desde el momento en que la empresa presenta el concurso, no debería admitir ningún tipo de pedido porque sabe que no va a poder ofrecer el producto”. No obstante, ha añadido que “también queda la posibilidad de que el juzgado considere que el activo es suficiente para hacer frente a las deudas, aunque de todas formas no debería admitir pedidos”.

Yuccs, fundada en 2018 por Pablo Mas y conocida por la comodidad y sostenibilidad de sus zapatos, cerró hace dos semanas su tienda de la calle Jaume III en Palma, tras haber cesado previamente su actividad en otras ciudades como Madrid, Barcelona, Oviedo y Bilbao. La matriz de la marca, Simply Merino SL, solicitó el concurso voluntario de acreedores a mediados de septiembre, ante la previsión de no poder cumplir con sus obligaciones de pago, y un juzgado de lo mercantil de Palma admitió la solicitud.

La venta online representa más del 60% del negocio de la compañía y también se ha visto afectada. Varios clientes han denunciado retrasos en los pedidos y dificultades para adquirir los populares modelos de zapatillas, fabricadas íntegramente en España y conocidas por su lista de espera de varios meses.

Rodríguez ha explicado cómo se desarrollará el proceso en el que se encuentra inmerso la firma mallorquina: “Al estar en concurso hay que esperar a que el juzgado designe a los administradores concursales y, a partir de ahí, dar cuenta de la deuda para entrar en la lista de acreedores. Dependiendo de cómo esté el tema, los liquidadores o administradores lo liquidarán”. También recordó que “primero se liquidarán las deudas con las administraciones, luego con los trabajadores y, finalmente, el remanente se destinará a proveedores y acreedores afectados”.

El presidente de Consubal ha advertido que aún no han recibido información oficial sobre el caso y subraya la importancia de estar atentos: “Habrá un mes para comunicar nuestro crédito y tenemos que tener pruebas para acreditar que la empresa tiene una deuda con nosotros”. A los afectados, les recomienda “guardar facturas y toda la documentación que acredite la deuda y esperar al nombramiento de los administradores concursales, porque no pueden hacer otra cosa mientras tanto”.

La situación de Yuccs recuerda a la reciente experiencia de otras compañías en concurso, como Hotel Break, que declararon deudas sin contar con bienes ni propiedades, lo que evidencia la complejidad del procedimiento concursal.