El Constitucional admite a trámite el recurso contra la construcción en rústico en Mallorca
La normativa del Govern permite autorizar que las áreas de transición puedan clasificarse como suelo urbanizable para construir más vivienda en los municipios de más de 20.000 habitantes
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por la izquierda contra la ley de medidas urgentes para desbloquear suelo en Mallorca aprobada por PP y Vox. Una normativa que contempla la construcción en suelo rústico (áreas de transición), así como en suelos urbanos y urbanizables.
Cabe señalar que dicha ley del Govern permite autorizar que las áreas de transición (suelo rústico) puedan clasificarse como suelo urbanizable para construir más viviendas, primero en Palma y más adelante en aquellos municipios que superen los 20.000 habitantes.
En este caso, serán los ayuntamientos, mediante acuerdo en el pleno, los que decidan si se reclasifican estos suelos rústicos. Así, los municipios que podrían sumarse a esta medida en el caso de Mallorca serán Palma, Calvià, Marratxí, Llucmajor, Alcúdia, Inca y Manacor.
