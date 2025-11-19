Los colegios católicos de Mallorca rechazan ofrecer clases de religión islámica tras la petición ante los tribunales de una familia musulmana

Los colegios católicos de Mallorca no tienen ninguna intención de añadir a su catálogo de asignaturas la religión islámica. De esta forma las patronales que representan a la mayoría de colegios privados y concertados de la isla salen en respuesta a la petición de una mujer musulmana, residente en Palma, que ha acudido a los tribunales para exigir que se cumpla el derecho que asiste a su hijo de recibir clases de religión islámica. Los tribunales le han dado parte de la razón, no tanto en que exista una obligación de que los colegios concertados, de ideología católica, estén obligados a dar clases de religión islámica, sino que a esta mujer le asiste todo el derecho a que la administración le de respuesta, ya que ella no presentó esta reclamación en el centro escolar, sino que lo hizo ante la conselleria de Educación, que nunca contestó y tendrá que hacerlo ahora por orden de los jueces.

Marc González, abogado y representante de la patronal Escuela Católica, confirmó, tal como se explicaba en la noticia adelantada por DIARIO de MALLORCA, que esta mujer musulmana le asiste todo el derecho a que la administración le responda, pero ello no significa que se le tenga que dar la razón ante la petición que hace.

Explicó que los centros educativos que basan sus enseñanzas en principios religiosos se regulan a través de una ley que fue aprobada en el año 1999, que determina que estos colegios solo están obligados a enseñar una determinada religión. El abogado explicó que todos los padres que piden plaza para sus hijos en un colegio católico conocen desde el primer momento el ideario que segue el centro, sobre todo cuando se trata de una escuela católica. “Un padre sabe desde el principio dónde matricula a su hijo y si no está conforme con las enseñanzas católicas, es mejor que vaya a otra escuela, bien pública o aconfesional”, señaló González.

También insistió en que los colegios católicos no tienen ninguna obligación de ofrecer esta asignatura de religión islámica, porque esta posición viene avalada por la ley. E insistió en que no tendría ningún sentido lógico que un colegio católico impartiera otras enseñanzas religiosas que no profesa el centro, con independencia de que su financiación depanda de los fondos públicos que le proporciona la conselleria de Educación. Marc González detalló que en los colegios que gestiona la patronal Escuela Católica acuden a clase decenas de alumnos musulmanes y que no existe ningún problema. Y explicó que son los propios padres musulamanes los que apoyan que sus hijos vayan a clase de religión católica porque de esta manera aprenden el origen de estas enseñanzas.

Ventura Blach, presidente de la Asociación de Centros de Enseñanza Privada de Baleares, coincidió con el mismo diagnóstico y señaló que lo más lógico es que cuando un padre pide plaza para su hijo en una escuela católica, se supone que acepta el ideario que defiende el colegio. Reconoció que no le constaba que en ninguno de los colegios que gestiona esta patronal se hubiera presentado nunca una petición de una mujer musulmana, exigiendo clases de religión islámica para sus hijos. Y confirmó que los centros siempre ofrecen una asignatura alternativa a todos los alumnos que no están de acuerdo con los principios que se enseñan en las clases de religión católica. Blach recordó que no solo estos principios se transmiten en las clases de religión, sino también en el resto de asignaturas que se ofrecen a los alumnos.

En la sentencia que resuelve este caso el tribunal señala que tampoco hay que descartar la posibilidad de que en uno de estos colegios concertados se puede ofrecer clases de religión islámica como una enseñanza más, que en ningún caso sería obligatorio. Sin embargo, tanto Ventura Blach, como Marc González descartan esta posibilidad, ya que entienden que sería incoherente que los colegios de fe católica se dedicaran a enseñar otras religiones.

En estos momentos en Mallorca solo se ofrecen clases de religión islámica en doce colegios de la Part Forana y todos ellos son públicos, ninguno privado, ni tampoco concertados. Educación cuenta con cinco profesores y asisten unos 700 alumnos a estas clases. Es una cifra mínima, teniendo en cuenta que hay alrededor de unos once mil alumnos musulmanes en Baleares.