Apesteguia aplaude la 'disicencia' de los jóvenes de Més que rechazan que Vidal siga en Sumar: "Lo vivo con mucha paz"

La dirección de Més per Mallorca ha optado por abrazar la crítica interna en lugar de desactivarla. Pese a la dureza con la que Mallorca Nova defendió que Vicenç Vidal debía romper con Sumar durante la asamblea del pasado viernes, el coordinador general del partido, Lluís Apesteguia, ha reivindicado este lunes el valor político de esa discrepancia y ha elogiado la actitud del sector juvenil. Lejos de interpretar su postura como un pulso interno, ha celebrado que expresen sus posiciones "con naturalidad absoluta".

"No hay ningún conflicto con Mallorca Nova", ha asegurado Apesteguia, recordando que el colectivo ya dejó clara su posición hace un año, cuando fijó como línea roja que Més no participara en coaliciones que no fueran “de ámbito exclusivamente de los Països Catalans". "Ellos siguen defendiendo esa posición; la han defendido en todos los órganos internos de los que forman parte", ha señalado.

El dirigente ha insistido en que la organización juvenil participa activamente en los debates y que sus planteamientos siempre se valoran: "Se les escucha, se les tiene en cuenta y después, evidentemente, las asambleas deciden desde la voluntad de todos sus participantes".

Vivir la discrepancia "con mucha paz"

El viernes, el tono directo de Mallorca Nova obligó al propio Apesteguia a intervenir para contener el malestar y evitar que la discusión escalara. Pese a ello, el líder de Més ha insistido en que la intensidad expresada por los jóvenes no supone una amenaza para la cohesión del partido. "Es una cuestión que enriquece el debate y se tiene en cuenta, pero sin ningún tipo de confrontación. Lo vivo con mucha paz", ha afirmado.

Así ha sentenciado su valoración: "Me preocuparía ser un partido donde no se pudiera discrepar y donde no se pudieran manifestar opiniones divergentes a las que decide la mayoría. Mucho más que tener unas juventudes que manifiesten de forma apasionada aquello en lo que creen".