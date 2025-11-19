Anticorrupción incluye el contrato de 3,7 millones de euros de mascarillas en Baleares en la petición de 24 años de cárcel para Ábalos

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha incluido el contrato de 3,7 millones de euros de mascarillas en Baleares en su escrito de acusación en el que solicita 24 años de cárcel para el exministro socialista de Fomento, José Luis Ábalos; 19 años y medio para su exasesor, Koldo García; y otros siete años para el intermediario y presunto comisionista, Víctor de Aldama, por un rosario de delitos: organización criminal, cohecho, aprovechamiento o uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.

El ministerio público señala que Koldo García, hombre de máxima confianza de Ábalos, intervino en las encomiendas llevadas a cabo ante otras Administraciones para que la sociedad cuyos intereses representaba Víctor de Aldama suministrara material de protección sanitario a los servicios de salud canario y balear, hechos estos últimos que están siendo investigados en otro procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional.

Según el escrito de conclusiones provisionales remitido al Tribunal Supremo, las primeras contrataciones que tuvieron lugar con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, cuyo titular en aquel entonces era Ábalos, facilitaron a Aldama que la empresa Soluciones de Gestión resultara después adjudicataria de diferentes contratos de suministro de material de protección sanitario de otras Administraciones Públicas.

Así, el 22 de abril y el 4 de mayo de 2020 el servicio canario de salud adjudicó varios contratos para el suministro de mascarillas a la sociedad Soluciones de Gestión por un importe de 12,2 millones de euros.

Días después, el 12 de mayo de 2020, el Servei de Salut de Baleares IBSalut, ente público de carácter autónomo adscrito a la conselleria de Salud del Govern balear, adjudicó un contrato por 3,7 millones de euros, IVA incluido, para el suministro de mascarillas FFP2.

Todas estas adjudicaciones públicas permitieron a Víctor de Aldama obtener los correspondientes beneficios generados como consecuencia de la comisión obtenida de Soluciones de Gestión, parte de los cuales hizo llegar en compensación a Ábalos y Koldo García, según Anticorrupción.

Aldama proporcionaba mensualmente 10.000 euros a Koldo y al entonces ministro al objeto de que estos le facilitaran la obtención de contratos públicos o la práctica de gestiones tanto en el Ministerio de Transporte como en otros departamentos de la Administración Pública.

Rescate de Air Europa

Puntualmente, alguna de estas gestiones era especialmente retribuida al margen de las periódicas entregas de dinero en efectivo, según señala el fiscal, que detalla que este fue el caso del denominado rescate de la aerolínea mallorquina Air Europa, compañía a la que asesoraba Víctor de Aldama y de la que estuvo percibiendo, a través de su accionista único Globalia, 12.100 euros al mes desde noviembre de 2019 a noviembre de 2020.

En el contexto de la crisis empresarial que se produjo debido a la pandemia, el 3 de noviembre de 2020 el Consejo de Ministros aprobó una ayuda a la aerolínea Air Europa de 475 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

En este rescate fue relevante la previa intervención de Ábalos quien, al margen de la oportunidad o procedencia de la operación, atendió los intereses de Víctor de Aldama debido a la connivencia existente entre ambos, lo que además fue después recompensado por el comisionista “de manera singular”, según la fiscalía.

El entonces ministro, sirviéndose de su asesor Koldo García, promovió a petición de Aldama la publicación de una nota de prensa por parte de su Ministerio. La nota fue emitida el 8 de agosto de 2020 y en ella se anticipaba la posición favorable del Gobierno y se expresaba el progreso de las gestiones para que Air Europa obtuviera la correspondiente financiación pública.

Un día antes, el 7 de agosto de 2020, Ábalos adelantó por WhatsApp a Koldo el contenido de la nota y éste lo remitió por el mismo medio a Víctor de Aldama, quien, a su vez, lo envió a Javier Hidalgo, segundo máximo accionista de la aerolínea y consejero delegado ejecutivo de la compañía que presidía su padre, Juan José Hidalgo, según la versión del ministerio público.

“Como es natural”, esta nota del Ministerio tuvo un “alto valor estratégico” para Air Europa, subraya el fiscal, ya que tranquilizó a sus acreedores al mostrar que estaba encarrilado el rescate que garantizaría el futuro de la compañía aérea. También fue importante para Aldama, quien pudo justificar ante Javier Hidalgo el éxito de sus gestiones y su capacidad de influencia en el Gobierno de España.

Precisamente por ello, el comisionista, agradecido a Ábalos por su valiosa intervención, se hizo cargo del pago de la estancia en un chalé vacacional en Marbella, de la que iban a disfrutar el ministro y su familia entre los días 14 y 23 de agosto de 2020. Así se lo hizo saber el empresario a Koldo el 10 de agosto de 2020. Ese mismo día, el asesor envió un WhatsApp a su jefe Ábalos informándole de que “esto sale gratis por las molestias generadas”, junto con una fotografía del chalé. La estancia del político socialista en Marbella ascendió a 8.000 euros, que se pagaron en efectivo, según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción.