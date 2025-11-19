Afectados por el concurso de acreedores de la marca de calzado mallorquina Yuccs: "La conocí a raíz de una publicidad del rey Felipe VI, pero los zapatos nunca me han llegado"

La entrada en concurso de acreedores de la firma mallorquina de calzado Yuccs ha encendido todas las alarmas entre decenas de clientes que aseguran haber pagado por zapatillas que nunca han recibido. A los cierres recientes de tiendas físicas en Palma y Madrid se suma ahora un aluvión de quejas por la falta de atención al cliente y la continuidad de las ventas online pese a los problemas financieros por los que atraviesa la empresa.

Entre los testimonios recogidos, la sensación es unánime: pedidos abonados, retrasos que superan con creces los plazos prometidos y ausencia total de respuestas. En todos los casos, además, se repite el mismo un mismo temor compartido por todos: no recuperar su dinero.

José Gómez, vecino de Málaga, es uno de los afectados: "Conocía la marca a raíz de una publicidad del rey Felipe VI". Había comprado sus terceras zapatillas -confiaba en la marca desde hacía años- y decidió repetir compra hace un par de semanas. El plazo prometido era de 4 a 5 días, pero el producto "nunca llegó". Tras escribir varios correos sin respuesta, revisó el Instagram de la marca y se encontró con “cientos de comentarios iguales” de clientes que se encontraban en su misma situación. Varios usuarios citaban incluso que trabajadores de tiendas físicas aseguraban no estar cobrando sus nóminas y que la empresa estaba ya en concurso de acreedores.

Gómez contactó entonces con la oficina del consumidor de Málaga. Le indicaron que enviara una hoja de reclamaciones y esperara diez días antes de acudir de forma presencial. Este viernes se cumple ese plazo y, según explica, piensa presentar la denuncia. Lo que más le indigna no es solo haber perdido el dinero: asume que ha perdido 59 euros, pero busca "que no sigan engañando a la gente”, y pide que se cierre la página web para evitar que otros clientes sigan realizando pedidos que considera “a fondo perdido”.

Siete reclamaciones de la OCU en un solo mes

Las siete reclamaciones telemáticas registradas en la Organización de Consumidores y Usuarios entre el 30 de octubre y el 17 de noviembre muestran un panorama homogéneo: clientes que pagaron sus pedidos, que confiaron en la marca y que, tras semanas de espera, no han recibido ni los productos ni respuesta alguna por parte de Yuccs.

Una consumidora explica en el portal web de la OCU que compró el 28 de octubre y que, aunque el plazo de entrega era de apenas unos días, no sólo no recibió el paquete, sino que la web llegó a marcar el pedido como entregado pese a no haberle llegado nada. Otro afectado asegura que hizo su compra el 26 de octubre, que el cargo se realizó sin problemas y que desde entonces la empresa no ha atendido ni llamadas ni correos electrónicos. También hay quejas de clientes que adquirieron uno o dos pares de zapatillas a mediados de octubre y que llevan más de veinte días esperando sin recibir ninguna comunicación, así como de quienes realizaron varios pedidos distintos en fechas muy próximas y ninguno de ellos ha sido entregado. Algunos relatan que, en compras anteriores, las zapatillas solían tardar en llegar, pero finalmente lo hacían; ahora, además de no recibir los productos, sus mensajes enviados a soporte quedan sin contestación.

Entre los casos más recientes figura el de una persona que compró dos pares de zapatos por un total de 118 euros el 25 de octubre: el pedido aparece como “pagado”, pero no ha recibido nada y las reclamaciones enviadas tampoco han obtenido respuesta. Otros consumidores aseguran haber esperado un mes entero para recibir unas zapatillas que nunca llegaron y, ante la falta de información, ya no están interesados en el producto y solicitan directamente la devolución del dinero. Todos denuncian su caso en el mismo síntoma: la imposibilidad absoluta de comunicarse con la empresa.

“La web sigue operativa y se pueden seguir comprando zapatillas”

Uno de los elementos que más indignación ha generado entre los consumidores es el hecho de que, pese al concurso de acreedores y al cierre progresivo de tiendas físicas, la página web de Yuccs continúa funcionando con normalidad. Muchos afectados denuncian que la plataforma permite seguir comprando productos que no están siendo entregados.

“Su página web sigue operativa y se pueden seguir comprando zapatillas; si es verdad que la empresa está en quiebra, ese dinero va a los propietarios… es una estafa”, lamenta Gómez, quien teme que nuevos clientes caigan en la misma situación.

Un colapso que coincide con el concurso de acreedores

Las quejas se producen mientras la empresa afronta un delicado proceso judicial. Simply Merino SL, matriz de Yuccs, presentó concurso voluntario de acreedores a mediados de septiembre al prever que no podría cumplir con sus obligaciones de pago, un procedimiento que se mantiene abierto. En paralelo, la marca ha ido cerrando de forma progresiva sus tiendas en distintas ciudades, incluida la emblemática tienda de Jaume III en Palma, que bajó la persiana hace apenas diez días.

La venta online, que representaba más del 60% de la actividad de la compañía, también ha sufrido un deterioro evidente. Durante semanas, numerosos clientes han reportado retrasos, falta de entrega y ausencia total de atención al cliente, una situación que ahora se ha visto reforzada y agravada por las reclamaciones formales registradas ante la OCU.