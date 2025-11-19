Aena defiende la transparencia de la adjudicación a Acciona de las obras del aeropuerto de Palma bajo sospecha de la UCO

Aena ha defendido la transparencia de la adjudicación a Acciona de las obras de remodelación de la terminal del aeropuerto de Palma que están bajo sospecha de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por su posible relación con la trama vinculada al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El gestor aeroportuario, en un comunicado, ha reaccionado así al informe de la UCO que revela una posible maniobra de la trama para salir beneficiado de la obra de remodelación que costó unos 198 millones de euros.

La licitación de las obras 'Remodelación del Área Terminal del Aeropuerto de Palma de Mallorca. Edificio Procesador y Módulo A', ha señalado Aena, tuvieron un importe de casi 224 millones de euros y se publicaron tanto en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) como en su página web en octubre de 2019.

Con el fin de garantizar la concurrencia, ha proseguido, dio un plazo de 50 días para presentar las ofertas, por encima del mínimo de 30 días que marcaba la legislación aplicable en esos momentos.

En una primera fase se presentaron siete empresas o uniones temporales de empresas (UTE) y, tras analizarse la documentación administrativa y técnica, todas ellas superaron la calidad técnica mínima exigida en el pliego.

Al tratarse de un procedimiento negociado con publicidad, ha subrayado Aena, la ley vigente indicaba que las empresas podían realizar comentarios con el objetivo de identificar errores e indefiniciones en el proyecto en licitación sin alterar el alcance ni la calidad del mismo.

Algunos de esos comentarios se incorporaron al proyecto, así como otras modificaciones fruto de la declaración de impacto ambiental (DIA). No se cambió, sin embargo, ni el importe de licitación ni el plazo de ejecución.

Debido a estos cambios se ofreció la posibilidad a las empresas de retirarse sin penalización del concurso o presentar una nueva oferta técnica y económica, cosa que tan solo hicieron Acciona y Sacyr Construcción.

La primera hizo una oferta de 198,46 millones de euros y la segunda, de 223,48 millones de euros. Es por ello, ha justificado Aena, que el 26 de abril de 2022 su consejo de administración adjudicó el expediente a Acciona, dado que se trataba de la opción más económica de todas aquellas que obtuvieron la puntuación mínima exigida.

El gestor aeroportuario ha defendido que en todos sus procedimientos de contratación se lleva a cabo "un detallado y extenso proceso de análisis y elaboración de los pliegos de prescripciones de sus contrataciones".

En ellos, ha añadido, se definene e incorporan "rigurosos y sólidos criterios de solvencia y evaluación técnica de las ofertas que los licitadores deben cumplir dentro del proceso de selección del adjudicatario y que siempre se evalúan de forma previa a la posterior y definitiva subasta a precio con la apertura de ofertas económicas".

De este modo, ha sentenciado Aena, "cumple escrupulosamente lo establecido en la normativa de contratación pública, tanto a nivel nacional como europeo".

El informe de la UCO

En el informe remitido al Tribunal Supremo en el marco del 'caso Koldo' sobre la relación entre Acciona y Servinabar, empresas que habrían resultado favorecidas con los presuntos amaños de obra pública, los investigadores de la UCO hacen referencia al aeropuerto de Palma.

En concreto, los agentes se refieren a un pantallazo con anotaciones manuscritas hallado en el teléfono móvil del empresario Antxón Alonso con la referencia 'Edificio Procesador Palma', que para los agentes podría estar vinculada a la adjudicación a Acciona de la remodelación Edificio Procesador y el Módulo A del aeródromo mallorquín por más de 198,4 millones de euros.

Las referencias a Son Sant Joan están incluidas en un apartado del informe de la UCO --al que ha tenido acceso Europa Press-- en el que se apunta a una videollamada entre Antxón Alonso y Justo Vicente Pellegrini.

En esta ocasión, dice el informe, la pantalla del dispositivo utilizado para el desarrollo de la reunión el 10 de junio de 2020 mostraba un documento con anotaciones manuscritas divididas en tres grupos.

Uno de los puntos manuscritos habla del 'Edificio Procesador Palma', por lo que los investigadores sospechan que los implicados podrían estar maniobrando para salir beneficiados de las obras del aeropuerto mallorquín.