Aena activa su 'Plan Invierno' por nieve y hielo en el aeropuerto de Palma

La Aemet prevé que el temporal deje en Mallorca lluvias intensas, tormentas, granizo y la primera gran nevada de la temporada en la Serra de Tramuntana

Un avión en un aeropuerto con nieve

Un avión en un aeropuerto con nieve / Reuters

Duna Márquez

EFE

Palma

Aena ha activado su plan de actuaciones invernales frente a contingencias de hielo y nieve en 21 aeropuertos, entre ellos el de Palma, ante la previsión de una bajada de temperaturas y nieve en Mallorca en los próximos días.

Otros aeródromos con más riesgo de sufrir condiciones climatológicas adversas durante esta semana son los de Burgos, León, Valladolid y Salamanca.

El presupuesto de Aena para esta campaña para minimizar los efectos del hielo y la nieve en los aeropuertos españoles ronda los 2,3 millones.

Pla Invierno

Según ha explicado el gestor aeroportuario este martes en un comunicado, el conocido como 'Plan Invierno' está activo desde el 1 de noviembre y establece los procedimientos que deben seguir los aeropuertos para minimizar el impacto del hielo y la nieve.

En este plan operacional participa tanto personal de Aena como otros agentes implicados, entre ellos compañías aéreas y los agentes de 'handling' (asistencia en tierra); y para su ejecución, Aena dispone de 200 vehículos destinados a la retirada de nieve y hielo, 500 toneladas de fudente sólido y 420.000 litros de fudente líquido.

Plan Invierno de Aena: estos son los aeropuertos afectados

Los aeropuertos incluidos en el plan son: Albacete, Asturias, Barcelona-El Prat, Bilbao, Burgos, Girona, Granada-Jaén, Huesca, León, Logroño, Madrid-Barajas, Madrid-Cuatro Vientos, Palma, Pamplona, Salamanca, San Sebastián, Santander, Santiago, Valladolid, Vitoria y Zaragoza.

Nieve en Mallorca

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido que este temporal dejará en Baleares lluvias intensas, tormentas, granizo y, probablemente, la primera gran nevada de la temporada en los picos más altos de la Serra de Tramuntana.

La Aemet prevé que la cota de nieve en Mallorca se sitúe el jueves a 900 metros y el viernes baje a 600.

