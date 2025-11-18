Zelenski pide a España ayuda para reforzar la defensa aérea de Ucrania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha informado este martes en el Congreso a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y al presidente del Senado, Pedro Rollán, de la situación en el frente, y ha pedido ayuda para reforzar la defensa aérea de su país con sistemas y misiles.
"Ucrania necesita reforzar su defensa aérea con sistemas y misiles adicionales. También nos interesa cooperar con empresas de defensa españolas", ha detallado Zelenski en un mensaje en su red X tras ser recibido por Armengol y Rollán en el inicio de su visita a Madrid.
El líder ucraniano agradece también el apoyo español a su país y detalla que ha informado a los presidentes del Congreso y del Senado de España "sobre la situación en el frente" y "los ataques de Rusia contra la población" y contra edificios de apartamentos civiles e infraestructuras energéticas.
El encuentro se ha centrado también en la petición de continuidad de la ayuda humanitaria y energética española y en "el apoyo a la senda conjunta de Ucrania y Moldavia hacia la adhesión a la Unión Europea".
"Agradezco a ambas cámaras de las Cortes Generales su apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, y todas las decisiones que han adoptado en apoyo de nuestro Estado", añade.
Zelenski ha firmado en el libro de honor del Congreso y ha contemplado los impactos de los disparos del intento del golpe de Estado del 23F, que se conservan, le ha explicado Armengol, para que algo así "no se vuelva a repetir".
La visita del presidente ucraniano a la Cámara Baja ha sido el primer acto oficial de la jornada, en la que tiene previstas reuniones con el rey, con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y con representantes de la industria de defensa española.
- Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
- Antònia Santandreu, de 82 años, cierra su tienda de ropa tras medio siglo en s’Arenal: “Con 18 años le dije a mi padre que quería poner un negocio”
- Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: 'No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso
- Deniegan una ayuda del Estado a una madre con dos hijos pequeños por su patrimonio bancario
- La marca mallorquina de zapatillas Yuccs entra en concurso de acreedores y cierra su tienda en Palma
- Kim Fournais ya es el mayor terrateniente de Banyalbufar tras comprar s’Arboçar
- Profesores denuncian años de abuso de poder y acoso del director del IES Josep Maria Llompart de Palma
- La UCO avanza que tiene «pendiente» un informe sobre los negocios de Koldo con el Govern