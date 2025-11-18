Vox, sobre la construcción en suelo rústico en Mallorca: "A las reuniones privadas con el PP habrá que ir con una grabadora"

"Está claro que a las reuniones privadas con el PP habrá que ir con una grabadora para que quede constancia de todo lo que se dice y todo lo que se acuerda". La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, estalla contra el Govern de Marga Prohens respecto a la construcción de vivienda en suelo rústico en Mallorca recogida en ley de medidas urgentes para desbloquear suelo aprobada por ambos partidos en el Parlament.

Los de Abascal acusan a la presidenta y a su Ejecutivo de no haber habilitado las áreas de transición en los municipios donde gobiernan los populares porque "no quieren problemas" ante la llegada de las elecciones.

"Prohens, las elecciones son en 2027, a no ser que usted quiera convocarlas antes. No podemos permitirnos paralizar la construcción de vivienda en áreas de transición porque ustedes tengan miedo a la izquierda y a sus puestas en escena políticas. Dejen sus miedos a un lado y abran las áreas de transición. No hacerlo supone una negligencia y falta grave de gestión, si no lo hace los ciudadanos se lo recordarán en las urnas", afirma Cañadas.

Prohens responde

Tras las acusaciones lanzadas, la presidenta Marga Prohens ha respondido de forma contundente asegurando que su Govern "no tiene miedo a nadie" y que lo que están haciendo es cumplir la misma ley que Vox aceptó pactar con el PP.

"Nosotros estamos aplicando la ley y lo mínimo es que usted viniera aquí conociéndola. La ley de proyectos residenciales estratégicos da la posibilidad a los municipios de más de 20.000 habitantes, gobierne quien gobierne, a recurrir a las denominadas áreas de transición. Pero para hacerlo deben haber agotado el suelo urbano y urbanizable y justificar la necesidad, no lo digo yo, lo dice la ley", expresa Prohens.

La líder popular añade que, a partir de aquí, los ayuntamientos tienen un año desde la aprobación de la ley para decidir desde la autonomía municipal si recurren o no a las áreas de transición. "No lo digo yo lo dice la ley. Mi Govern no le dice ni le dirá a los ayuntamientos qué tienen que hacer", expresa la presidenta. Asimismo, Prohens le recuerda a Vox que "en 4 de los 12 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes su partido está en el equipo de gobierno" y que, en el caso de Palma, "fue Vox el que manifestó públicamente estaba en contra de desarrollar las áreas de transición".

Indignación de Vox

La respuesta de Prohens ha desatado la indignación de Vox, con su portavoz Cañadas acusando al PP de no cumplir con lo pactado."Está claro que a las reuniones privadas con el PP habrá que ir con una grabadora para que quede constancia de todo lo que se dice y todo lo que se acuerda. Lo que va a ser urgente es que José Luis Mateo, conseller de Vivienda que estuvo en las negociaciones para hacer el decreto de las áreas de transición, va a tener que comparecer en este pleno", afirma Cañadas.