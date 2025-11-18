Las víctimas siguen enfrentando un proceso “hostil y saturado” pese a los avances en violencia de género

En una mesa redonda celebrada en Palma, profesionales de la abogacía, la Guardia Civil y los servicios municipales coincidieron en un diagnóstico compartido: aunque el sistema ha mejorado en las dos últimas décadas, denunciar violencia de género sigue siendo un camino "duro, largo y abrumador" para miles de personas. Una realidad que, rewesan, exige seguir alzando la voz contra la vioencia de las mujeres

“Llegan dañadas emocionalmente”

La Vicedecana del Colegio de Abogados de las Islas Baleares (ICAIB) Carmen López explicó que muchas mujeres llegan a la comisaría “terriblemente dañadas emocionalmente” y que el primer contacto con el sistema suele ser “demoledor”. “En ese momento conocen al abogado del turno de oficio, un desconocido, y tienen que contarle lo más íntimo de su vida en un entorno frío y lleno de miedo”, afirmó.

López subrayó además la diferencia entre las víctimas con abogado particular y aquellas asistidas por el turno de oficio:“Quien tiene un abogado propio ya ha podido confiar en él. La mayoría no. La mayoría conoce a su abogado en un pasillo policial”.

La importancia de respetar los tiempos de la víctima

Durante la formación a abogados, López insistió en que el acompañamiento debe adaptarse a cada caso: “Si la víctima quiere denunciar, la acompañamos. Si decide no denunciar, también debemos apoyarla. Lo esencial es respetar su voluntad”.

Recordó un caso en el que una mujer se echó a llorar durante una mesa redonda tras comprender que la falta de atención letrada que recibió no se debía a su propia valía, sino a la saturación del sistema: “Pensó que no entendió la sentencia porque había hecho algo mal. Eso no puede seguir ocurriendo”, lamentó la abogada.

Dos abogados para toda Palma: “Es imposible”

La situación de recursos es crítica.

López explicó que en Palma “solo hay dos abogados de guardia para todas las comisarías y los tres juzgados de violencia”, algo que calificó de “absolutamente imposible”:

“Hoy mismo el pasillo del juzgado estaba a rebosar. Vas de mesa en mesa sin parar. ¿Cómo puede sentirse una víctima cuando su abogado comparte su atención con seis o siete mujeres más?”.

La Guardia Civil reconoce avances, pero advierte: “El proceso sigue siendo muy duro”

Por su parte, el agente de la EMUME (Equipo de Mujer Menor) de la Guardia Civil, Óscar Sánchez, recordó que la institución trabaja en violencia de género desde antes de la Ley Integral de 2004.

“Ya en 1995 se creó el equipo Mujer-Menor. Pero es verdad que el proceso para la víctima sigue siendo muy largo y muy duro”, señaló.

Sánchez explicó la prioridad que se da a estos casos: “La Guardia Civil pone primero a la víctima. Pero los procesos son lentos: una denuncia puede durar tres horas, y la mujer llega confundida, asustada y sin entender nada del procedimiento”.

Según relató, muchas mujeres rechazan tener abogado o acompañamiento porque “solo quieren soltar lo que llevan dentro y empezar cuanto antes”, aunque después esa falta de apoyo les pase factura.

También alertó de que la saturación provoca esperas prolongadas: “Si entra otra víctima, tendrá que esperar. Faltan espacios, falta personal y faltan recursos”.

El papel clave de los servicios especializados: “Acompañada es otra experiencia”

La Jurista del servicio 24 horas de l'IB Dona, Brisa Monterroso, explicó que su labor consiste en “ordenar el relato, preparar a la mujer y reducir la angustia del proceso”.

“Ellas llegan con un relato muy desestructurado. Les ayudamos a identificar qué hechos son delito, qué deben contar y qué va a pasar después”, señaló.

Monterroso añadió que el acompañamiento disminuye la sensación de desamparo: “Les explicamos cómo funciona el juzgado, quién es quién, por qué deben usar un micrófono… Cuando van solas, la experiencia es muy distinta y mucho más dura”.

Además, recordó que la protección policial es solo una parte de la recuperación: “No se trata solo de denunciar. Se trata de que tengan un proyecto de vida nuevo, un plan a largo plazo que les permita salir realmente de la violencia”.

Un sistema que avanza, pero no llega

Pese a reconocer los avances institucionales, los tres profesionales coincidieron en que el sistema todavía no alcanza a cubrir las necesidades reales.

“Tenemos servicios multidisciplinares muy valiosos, pero no son suficientes”, afirmó López.

Sánchez, desde la Guardia Civil, insistió en la falta de personal especializado, y Monterroso recordó que las esperas prolongadas “aumentan el miedo y la posibilidad de que la víctima abandone el proceso”.

Los ponentes concluyeron que mejorar el sistema es una forma esencial de alzar la voz contra la violencia de las mujeres y garantizar que ninguna víctima sienta que atraviesa sola este proceso.