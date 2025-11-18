El sindicato de enfermería denuncia al Ib-Salut ante Inspección por las condiciones del centro de salud de s'Escorxador

El sindicato de enfermería Satse ha presentado una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo contra el Ib-Salut por la "grave situación de inseguridad" del centro de salud de s'Escorxador, en Palma. Según advierten, el edificio "carece de salidas de emergencia, lo que supone un incumplimiento muy grave de la normativa y un riesgo real para la evacuación en caso de emergencia".

A esto se le suma la "penosidad" de las condiciones del centro, que ya han denunciado en varias ocaciones los propios médicos y enfermeras que trabajan allí. En una nota de prensa, el sindicato ha recordado que en febrero de este año los profesionales del servicio de Urgencias del centro ya informaron a la Gerencia de Atención Primaria sobre los problemas que sufre el centro de salud, entre ellos la inseguridad, el elevado riesgo de incendio o el fallo de los detectores de humo. Además, los sanitarios lo han denunciado en varias ocasiones, la última con un vídeo en el que muestran humedades, goteras, lavabos atascados, mobiliario roto, óxido, bichos e incluso ratas. Pese a todo esto, lamenta Satse, el Ib-Salut "no ha tomado ninguna medida efectiva".

En su denuncia, el sindicato ha hecho constar el mal estado del edificio, con caídas de falso techo, goteras persistentes en la tercera planta y presencia frecuente de ratas en consultas y zonas comunes, lo que evidencian la falta de mantenimiento. También censuran que los equipos de profesionales de guardia no tengan un espacio adecuado para descansar, "lo que afecta a su salud laboral y a las condiciones mínimas exigibles en un centro sanitario".

"Es tolerable que estas deficiencias, ya comunicadas previamente tanto a la Dirección como a la Gerencia, continúen sin solución", sentencia el sindicato: "El centro de salud de S’Escorxador es un riesgo evidente para profesionales y usuarios. La Administración conoce esta situación y no puede seguir mirando hacia otro lado", añaden.

Así, Satse exige una "intervención urgente" que garantice la "seguridad y habitabilidad" del centro, un "plan de actuación inmediato" con medidas concretas y, si no se pueden asegurar condiciones mínimas, la "reubicación de los servicios afectados". Afirman que tomarán "todas las medidas necesarias" para proteger a sanitarios y ciudadanos ante una situación que consideran "insostenible".