La recuperación de las víctimas, a debate en Son Espases
El IMAS e IB-Salut coordinan una jornada sobre las repercusiones sociales de la violencia sexual
Cerca de 100 profesionales del ámbito social, sanitario y educativo participaron ayer en la jornada La respuesta de la sociedad ante la violencia sexual, organizada por el Instituto Mallorquín de Asuntos Social (IMAS) y el Servei de Salut de Balears (IB-Salut), cuyo objetivo fue analizar las repercusiones sociales de la violencia sexual y reflexionar sobre cómo la respuesta de la sociedad, las instituciones y de los profesionales contribuye a la recuperación de las víctimas de violencia sexual.
Durante la jornada se expusieron enfoques y modelos que transforman la manera de abordar la violencia sexual. Participaron la criminóloga y trabajadora social del equipo de asesoramiento técnico penal Comarcas de Barcelona, Estefania Molina; la técnico del IBDona Susana Ortega; la coordinadora de la Estrategia Barnahaus del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Catalunya, Pilar Aranda i Lara; la pediatra Gloria Estopiña; y la coordinadora autonómica de Salud y Género del Govern, Regina Muntaner.
Durante la inauguración, el conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, señaló que la violencia sexual «no afecta solo a quién la sufre; implica también a toda la sociedad».
Por la tarde, la directora de Diario de Mallorca, Marisa Goñi, participó en la jornada con una exposición sobre el papel de los medios de comunicación ante la violencia sexual, cómo se traslada la información, qué mensajes se transmiten sobre víctimas y agresores y cómo esto condiciona la percepción social y, por lo tanto, la experiencia de las personas que han sufrido violencia sexual.
- Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
- Antònia Santandreu, de 82 años, cierra su tienda de ropa tras medio siglo en s’Arenal: “Con 18 años le dije a mi padre que quería poner un negocio”
- Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: 'No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso
- Deniegan una ayuda del Estado a una madre con dos hijos pequeños por su patrimonio bancario
- Kim Fournais ya es el mayor terrateniente de Banyalbufar tras comprar s’Arboçar
- Profesores denuncian años de abuso de poder y acoso del director del IES Josep Maria Llompart de Palma
- La UCO avanza que tiene «pendiente» un informe sobre los negocios de Koldo con el Govern
- Propietarios de tiendas de ropa de Mallorca proponen avanzar el cierre a las 19 horas en invierno