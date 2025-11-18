La recuperación de las víctimas, a debate en Son Espases

Cerca de 100 profesionales del ámbito social, sanitario y educativo participaron ayer en la jornada La respuesta de la sociedad ante la violencia sexual, organizada por el Instituto Mallorquín de Asuntos Social (IMAS) y el Servei de Salut de Balears (IB-Salut), cuyo objetivo fue analizar las repercusiones sociales de la violencia sexual y reflexionar sobre cómo la respuesta de la sociedad, las instituciones y de los profesionales contribuye a la recuperación de las víctimas de violencia sexual.

Durante la jornada se expusieron enfoques y modelos que transforman la manera de abordar la violencia sexual. Participaron la criminóloga y trabajadora social del equipo de asesoramiento técnico penal Comarcas de Barcelona, Estefania Molina; la técnico del IBDona Susana Ortega; la coordinadora de la Estrategia Barnahaus del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Catalunya, Pilar Aranda i Lara; la pediatra Gloria Estopiña; y la coordinadora autonómica de Salud y Género del Govern, Regina Muntaner.

Durante la inauguración, el conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, señaló que la violencia sexual «no afecta solo a quién la sufre; implica también a toda la sociedad».

Por la tarde, la directora de Diario de Mallorca, Marisa Goñi, participó en la jornada con una exposición sobre el papel de los medios de comunicación ante la violencia sexual, cómo se traslada la información, qué mensajes se transmiten sobre víctimas y agresores y cómo esto condiciona la percepción social y, por lo tanto, la experiencia de las personas que han sufrido violencia sexual.