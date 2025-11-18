El PSOE acepta el reto de Prohens: "Convoque elecciones, no tenemos miedo a las urnas"

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Iago Negueruela, ha denunciado la "situación de bloqueo" que sufre Baleares por culpa del Govern de Marga Prohens y que está causando una "parálisis" en todas las áreas que afectan a la ciudadanía. Por este motivo, y en respuesta a la amenaza de Prohens de convocar elecciones, Negueruela ha enviado un mensaje a la dirigente popular: "Convoque elecciones, porque lo tiene todo bloqueado. Convoque elecciones, porque no tenemos miedo a las urnas y porque nos encontrará siempre dispuestos".

"Con más recursos que nunca del Estado no quiere traer ni el techo de gasto ni los presupuestos a esta Cámara", asegura Negueruela, quien considera que "nos encontramos ante una legislatura paralizada, con ambulancias paralizadas, con una sanidad que tiene 92.000 personas en listas de espera, y con más personas que nunca solicitando una vivienda al IBAVI". También destaca la no ejecución de los fondos de la ecotasa y la falta de proyectos a desarrollar en esta legislatura.

El diputado socialista Llorenç Pou también ha insistido en esta cuestión, haciendo hincapié en que hace 32 días que el Consell de Govern aprobó el techo de gasto pero llevan "un mes mareando la perdiz y sin presentarlo en el Parlament".

Pou considera que no se trata de una situación de bloqueo porque, según defiende, tienen una propuesta "constructiva" del PSIB-PSOE para aprobar los presupuestos: "Pero el PP hace como si no oyera las propuestas porque no quieren avanzar, quieren hacer ver que negocian, pero en realidad tienen pánico a negociar".

Y como prueba de ello, ha expuesto que, a pesar de que el PP aseguró que esta sería la legislatura del agua, la Conselleria dirigida por Lafuente cuenta este año con 40 millones procedentes del ITS, “pero ha gastado 0 euros en agua”.