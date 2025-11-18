La nieve llega a Mallorca: así será la primera nevada del otoño

Tras una semana que se ha iniciado con una bajada de temperaturas y lluvias, Mallorca se prepara para la llegada de la primera nevada del otoño.

María José Guerrero, delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, ha advertido de la entrada de una masa de frío polar ártico que provocará un notable descenso en los termómetros, especialmente a partir del jueves.

De este modo, el cielo amanecerá nuboso tendiendo a cubierto con precipitaciones, más probables e intensas a partir de la tarde, y que pueden ser en forma de granizo.

Cota de nieve

El jueves la cota de nieve se situará en 900 metros, según la Aemet.

Durante el día, las temperaturas irán en descenso, con máximas que rondarán entre los 15ºC y 18ºC, valores ya por debajo de lo normal para el otoño, alcanzándose las mínimas al final de la jornada.

El viernes será asimismo un día desapacible, en palabras de la delegada de la Aemet en Baleares, debido a la previsión de lluvias fuertes o muy fuertes, con la cota de nieve bajando a los 600 metros y temperaturas máximas que se quedarán entre los 11ºC y 13ºC, más propios del invierno que de esta época del año.

Además, este viernes el viento soplará del norte, con intervalos de fuerte, y rachas que pueden alcanzar entre los 70 y los 90 km/h.

Días de invierno

Finalmente, la delegada de la Aemet en Baleares ha apuntado que se prevé que el temporal vaya amainando a partir del sábado, cuando se espera que vayan abriéndose claros en los cielos y las temperaturas remontando hasta recuperar valores propios del otoño. Serán dos días de invierno antes de que se recuperen los valores normales de esta época.

En todo caso, aún quedan días y habrá que estar pendientes de los modelos, señala María José Guerrero.