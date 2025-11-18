La marca mallorquina de zapatillas Yuccs entra en concurso de acreedores y cierra su tienda en Palma

La firma mallorquina de calzado Yuccs ha entrado en concurso de acreedores y hace dos semanas cerró su tienda de la calle Jaume III, en Palma.

Los problemas económicos por lo que atravesaba la empresa la han llevado a presentar concurso voluntario de acreedores. La matriz de la marca balear conocida por la comodidad y sostenibilidad de sus zapatos, Simply Merino SL, solicitó iniciar este procedimiento judicial a mediados del pasado mes de septiembre al prever que no iba a poder cumplir con sus obligaciones de pago. Un juzgado de lo mercantil de Palma ha admitido la solicitud de la sociedad y mantiene abierto el proceso.

Tras permanecer la empresa de calzado más de un mes en concurso, las consecuencias no se han hecho esperar. Las tiendas que Yuccs todavía mantenía abiertas en exclusivas zonas comerciales como la calle Goya en el lujoso barrio de Salamanca en Madrid y la calle Jaume III, en pleno centro de Palma, han cerrado. Hace apenas diez días, el local de Jaume III bajó la barrera de forma definitiva. Y, en tiempo récord, ha abierto en el mismo lugar otra prestigiosa marca mallorquina de calzado.

Otros comercios de los que disponía la compañía que fundó en 2018 el palmesano Pablo Mas ya habían cerrado con anterioridad como los situados en las ciudades de Barcelona, Oviedo y Bilbao.

Además, la venta on line de sus productos, que supone más del 60% de su actividad comercial, parece que también se ha resentido. Distintos clientes se han quejado en foros de Internet de pedidos que no llegan a su destino y de que les ha resultado imposible adquirir las famosas zapatillas conocidas en el mercado como “las más cómodas del mundo”. Hay que tener en cuenta también que la compañía tiene lista de espera de varios meses, ya que no sobreproducen. La fabricación del calzado se realiza íntegramente en España.

La firma Yuccs creció de forma exponencial en los últimos años. El volumen de ventas se disparó entre los años 2020 y 2022, luego se abrió al mercado internacional y empezó a operar en Portugal. El número de empleados también se incrementó de forma espectacular en los sucesivos ejercicios. La marca, además de posicionarse rápidamente en el sector del calzado, hizo una inmersión en el sector textil diseñando también prendas de ropa, como jerséis. Según reconoció el fundador Pablo Mas en una entrevista publicada en abril de 2024 en Diario de Mallorca, en 2023 la empresa facturó ocho millones de euros. Y, en 2024, la previsión era superar los diez millones de euros en ventas. En esas fechas, unas sesenta personas trabajaban para la firma, entre el personal de tiendas y oficinas, según indicó Mas, fundador y director general de la compañía.

El Rey popularizó las zapatillas

El rey Felipe VI popularizó las zapatillas mallorquinas Yuccs en el verano de la pandemia de 2020 durante una visita a Ibiza, junto con la reina Letizia. El Monarca lució unas deportivas en color beige, un modelo que se puso muy de moda y que fue de los más demandados de la firma. En agosto de 2023, recurrió de nuevo a la marca mallorquina que utiliza tejidos naturales innovadores propios como la lana merina u otro derivado del bambú. El Rey optó por el modelo Bamboo Sport en color navy, azul marino, que combinó con un outfit informal en tonos azules y grises en esa ocasión en Madrid. Semanas antes, durante su estancia en Mallorca, Felipe VI apostó por otro modelo total black para asistir a una cena familiar fuera de agenda. Así pues, no es extraño ver al Monarca en verano calzando las deportivas Yuccs, made in Spain.

El Rey Felipe VI luce las zapatillas españolas que más triunfan este verano para pasear por Ibiza / DM

La producción de la firma se ubica en Elche, mientras que en las oficinas de Palma se encuentran las demás áreas: dirección, diseño, atención al cliente o logística.

La tienda Yuccs de la calle Jaume III de Palma que acaba de cerrar, abrió sus puertas justo ahora hace cuatro años, en noviembre de 2021. “El mejor escaparate para darnos a conocer aún más”, aseguró entonces el fundador Pablo Mas durante la inauguración del establecimiento.

“Yuccs se sustenta en tres valores, en tres pilares: el compromiso local, porque trabajamos bastante con proveedores de España y tenemos nuestra propia fábrica en Elche [la cuna del calzado]; la innovación natural, desarrollando nuestros propios materiales, como el bambú o la lana merina; y tercero, vendemos el zapato más cómodo del mundo”, detalló Mas en noviembre de 2021.

En los inicios, tras un año y medio de investigación y con la colaboración del Instituto Tecnológico AITEX, pioneros en innovación textil en España, Yuccs desarrolló su tejido de lana merina, único en el mundo. Se trata de una lana que destaca por ser extra fina, 100% natural, renovable, transpirable, anti-bacteriana y con capacidad de auto-regular la temperatura, según destaca la firma.

Los zapatos de la firma mallorquina que ahora ha entrado en concurso de acreedores son atemporales, extra cómodos, la mayoría son unisex y se pueden usar sin calcetines, al no producir rozaduras.