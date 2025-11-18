Intervienen 20 toneladas de marisco y pescado no apto para el consumo humano en Palma

La Guardia Civil, junto con la Dirección General de Salud Pública, ha intervenido en Palma 20 toneladas de marisco y pescado no aptos para el consumo humano.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) junto con técnicos de la Dirección General, llevaron a cabo en abril una inspección en una empresa distribuidora de alimentos de pescados ubicada en Palma en la que se localizó una partida de 20 toneladas de marisco y pescado que la empresa almacenaba en unas instalaciones donde observaron que la mayoría de los productos presentaban fechas de consumo preferente rebasada, con fechas del año 2019, y que había partidas de alimentos que habrían roto la cadena de frío y habrían sido congelados nuevamente.

La inspección se saldó con la intervención e inmovilización de la partida de alimentos, evitando así su llegada al consumidor, y se sancionó económicamente a la empresa con dos infracciones muy graves relacionadas con la ley de salud pública y la protección de las personas consumidoras, por una cuantía total de 90.000 euros