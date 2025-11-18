El Govern inicia los trabajos de renovación de las escaleras mecánicas de la estación Intermodal

El Govern ha iniciado la renovación de las escaleras mecánicas de la estación Intermodal de Palma, según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado en el que detalla que este lunes comenzó el desmontaje de dos de las cuatro escaleras mecánicas exteriores, con una escalera de subida y una de bajada en funcionamiento, para preservar la accesibilidad y causar las menores molestias posibles a los usuarios.

Así, por primera vez, se renovarán las escaleras mecánicas de la principal estación de la red TIB, en funcionamiento desde hace cerca de 20 años, desde su instalación en 2007. Esta actuación forma parte de las diversas mejoras iniciadas por el Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM) en la estación Intermodal, como la nueva ventilación de las dársenas de bus, desde este pasado verano, y la próxima reforma de los baños, entre otras.

Operarios de la empresa contratista empezaron ayer con el desmontaje de dos de las cuatro escaleras mecánicas exteriores. Los ascensores que dan acceso al vestíbulo de la estación, junto a la pérgola del acceso norte, continúan siendo una opción de acceso, tanto para los usuarios con movilidad reducida, como para el resto de usuarios.

También se empezará con el desmontaje de las dos escaleras mecánicas interiores que dan acceso a las dársenas de bus de la estación. Durante este proceso se podrá acceder a las dársenas de bus a través de los ascensores situados en los laterales de las escaleras mecánicas interiores, o a pie a través de las escaleras interiores.

La sustitución de las seis escaleras se llevará a cabo en dos fases. En la primera, durante el primer trimestre del 2026, tienen que quedar instaladas tres escaleras, y las tres escaleras restantes, en una segunda fase, durante el segundo trimestre del año.

El CTM trabaja en la mejora de la estación Intermodal con diferentes actuaciones previstas los próximos meses, además de las nuevas escaleras, como el cambio de las puertas de acceso principal a la estación, la mejora del pavimento podotáctil, y la reforma de los baños públicos y de la oficina del servicio de información y atención al usuario.

Todas estas actuaciones cuentan con financiación del factor de insularidad previsto en el Régimen Especial de Baleares, por un importe de aproximadamente 2,5 millones de euros.