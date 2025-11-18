El Govern forzará la votación del techo de gasto sin tener los apoyos de Vox y el PSOE

El Govern forzará la votación del techo de gasto , primera piedra para sacar adelante los presupuestos de 2026 en Baleares, el próximo 2 de diciembre pese a no tener a día de hoy los apoyos de Vox ni del PSIB-PSOE. Así lo ha anunciado esta mañana en conseller de Economía, Antoni Costa, en su comparecencia en el Parlament para explicar cómo están avanzando las negociaciones con los de Abascal y los socialistas.

"En estos momentos no tenemos los apoyos para aprobar el techo de gasto e iniciar la tramitación de los presupuestos. Pero el Govern tiene la obligación de dar certezas, tranquilidad y estabilidad a esta comunidad y no podemos dilatar indefinidamente en el tiempo de esta negociación. Por eso registraremos hoy mismo el techo de gasto, para que se pueda debatir y someter a votación en el pleno del próximo 2 de diciembre", asegura Costa.

El también vicepresidente del Govern admite que a día de hoy las negociaciones "están encalladas" y reconoce que, "si es necesario prorrogar los presupuestos de 2025, se hará, aunque no es la mejor alternativa para los ciudadanos de Baleares".

Ruptura con Vox

La comparecencia de Costa en la Cámara Balear ha evidenciado la enésima crisis entre PP y Vox en las islas con constantes reproches entre ambos partidos. La portavoz de los de Abascal, Manuela Cañadas, ha señalado al Govern por "incumplir" con el pacto de presupuestos firmado el pasado verano, "despreciando así a quienes le han dado estabilidad".

Cañadas también ha acusado Costa de actuar con "una actitud soberbia" en su comparecencia respecto al resto de formaciones políticas y afirma que en ningún momento tenía intención de llegar a un acuerdo para aprobar el techo de gasto. "¿Realmente usted quiere llegar a acuerdos? Por su actitud de soberbia al contestar y subir esta tribuna parece que no. Con esta actitud me demuestra que son un gobierno débil, y sigo pensando que no tenían ninguna intención de pactar ningún techo de gasto, sino que quieren vender que la oposición se lo tumba", determina la portavoz de Vox.

Por su parte, el conseller de Economía ha respondido argumentando que "quien rompió el pacto unilateralmente firmado a inicio de legislatura fue Vox", incidiendo en que el Govern no traspasará líneas rojas en materia lingüística a raíz de la petición de sus socios para incluir el castellano como lengua vehicular anulando la autonomía de los centros educativos.

El PSOE, en la recámara

Tras el choque entre PP y Vox, el PSOE aparece en la récamara como una opción para que el techo de gasto pueda salir adelante a través de su abstención. Los socialistas plantean la necesidad de incluir en la negociación el incremento de la ecotasa y el impuesto a los rent a car. No obstante el Govern rechaza vincular estas medidas al techo de gasto porque deben ser debatidas previamente en la Mesa para el Pacto por la Sostenibilidad.

Ante este contexto, el Govern "tiende la mano" tanto a Vox como al resto de partidos para intentar llegar a acuerdos las dos próximas semanas. "Pido a todos los grupos que actúen desde la responsabilidad que requiere este momento", incide Costa.