El Govern abre la puerta a que lleguen más universidades privadas a Baleares: "Creemos en la libertad, no obligaremos a nadie a ir a la pública"
El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, asegura que el proyecto del CEU San Pablo "no es el único que quiere implantarse" en las islas y que el Govern "no pondrá palos en las ruedas" a nuevas iniciativas
Costa también afirma que el proyecto del CEU San Pablo "no está bloqueado y sigue adelante" pese a que haya caído el decreto de proyectos estratégicos en el Parlament
El Govern abre la puerta a que más universidades privadas puedan llegar a Baleares. Así lo expresa el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, argumentando que el proyecto educativo del CEU San Pablo "no es el único que se quiere implantar" en el archipiélago.
"Puede estar bien seguro que este Govern no pondrá palos en las ruedas a los proyectos que quieran instalarse en estas islas", asegura Costa en respuesta a la pregunta lanzada por el diputado del PSIB-PSOE, Carles Bona, en el pleno celebrado esta mañana en el Parlament.
"Creemos en la libertad"
Asimismo, Costa señala que el Govern "cree en la libertad" por lo que no se obligará a nadie a ir a la universidad pública ni a la privada. "Si se puede formar en la UIB perfecto, pero si hay posibilidad de establecer centros de educación superior privados que complementen la oferta pública mucho mejor porque habrá más ciudadanos en formación superior en carácter cualificado. Trabajaremos para que las personas puedan elegir cualquiera de los dos proyectos", detalla.
El portavoz del Govern añade que el Ejecutivo balear "apuesta por una universidad pública de calidad", motivo por el cual "se ha dotado a la UIB con el mayor presupuesto de la historia" con el voto en contra del PSOE. "A diferencia de ustedes, creemos que cuanto más ciudadanos se puedan formar en educación superior mucho mejor para Baleares", determina Costa
El CEU San Pablo sigue adelante
En cuanto al proyecto educativo del CEU San Pablo, que desembarcará en Mallorca el curso 2026-27 en el antiguo Riskal, Costa asegura que "no está bloqueado y sigue adelante" pese a que cayera el decreto de proyectos estratégicos en el Parlament.
"Con la aprobación inicial del decreto ley por parte del Consell de Govern y el acuerdo específico posterior se cambió automáticamente el suelo a uso educativo. Por tanto, interpretamos jurídicamente que el proyecto podrá seguir adelante con total normalidad", recalca Costa.
