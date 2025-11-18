El Gobierno presume de recursos récord para Baleares mientras esquiva el debate sobre la reforma de la financiación

La tensión entre el Govern y el Ministerio de Hacienda vuelve a escena tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que terminó, según la consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, "sin avances reales" y con un clima de creciente frustración. Mientras Hacienda difundía por la tarde un comunicado celebrando que Baleares recibirá en 2026 "las mayores entregas a cuenta de su historia", el ejecutivo autonómico denunciaba que el encuentro de ayer terminó exactamente igual que empezó: sin avances reales, sin una propuesta concreta y con una nueva "patada hacia adelante" en la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde hace más de diez años.

Es importante tener en cuenta que a pesar de mantener una de las capacidades tributarias más elevadas de España, Baleares recibe una financiación por parte del Estado que no se corresponde con el potencial fiscal del archipiélago. En concreto, Baleares es una de las regiones que aporta más recursos al sistema de nivelación interterritorial y, sin embargo, pierde posiciones en términos relativos. Pese a su dinamismo económico y su fuerte capacidad fiscal, no es compensada adecuadamente en el reparto final de recursos estatales.

Estarellas aseguraba después de la reunión que "la ministra se ha despedido con líneas genéricas y sin un borrador sólido sobre el que empezar a trabajar. Todo se deja para febrero: una patada hacia adelante". A su juicio, María Jesús Montero se limitó a enunciar ideas "inconcretas" y "llenas de incoherencias", al hablar al mismo tiempo de "bilateralidad" y de un modelo multilateral, conceptos que la consellera considera "difícilmente compatibles".

Cifras récord sin contexto ni reforma

Hacienda lanzaba un comunicado en el que aseguraba que las entregas a cuenta para Baleares ascenderán a 3.167 millones de euros en 2026, un 5,7% más que en 2025. Sumando la liquidación de 2024, el Ministerio cifra en 4.206 millones los recursos totales que recibirá la comunidad, un 4,6% más que el ejercicio anterior. Sin embargo, el comunicado no aborda la cuestión clave: la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica.

Estarellas también reprocha a Montero sus mensajes contradictorios: "Habla de autonomía fiscal, que es una de nuestras reivindicaciones, pero al mismo tiempo critica duramente a los gobiernos autonómicos que hemos bajado impuestos. Es incongruente".

La tensión en la cita de ayer se agravó por la presentación del acta de la reunión del CPFF de febrero, cuando la mayoría de comunidades abandonaron la sesión en protesta por el trato preferente a Cataluña en la negociación sobre la condonación de deuda. El Ministerio reflejó esa salida como "abstención" en las votaciones posteriores, rompiendo el criterio aplicado hasta ahora y generando malestar generalizado.

Para Estarellas, se trata de otro intento de desplazar el foco: "Montero prefiere cargar la responsabilidad en las comunidades por defender los intereses de sus ciudadanos o distraer la atención creando polémicas como las actas".

El margen fiscal: otro anuncio insuficiente

Hacienda destaca que la senda de déficit permitirá a Baleares disponer de un margen fiscal adicional de 49,1 millones en 2026, 51,1 millones en 2027 y 53,2 millones en 2028. No obstante, el Govern afirma que Baleares ya presenta cuentas sin déficit y que este "margen" no resuelve lo esencial: la falta de un sistema estable, justo y adaptado a la realidad insular.

Mientras el Gobierno central exhibe cifras récord, el Govern insiste en que los números no pueden ocultar la ausencia de reformas. Estarellas advierte que seguirán exigiendo un nuevo modelo que contemple factores como la insularidad, la población flotante, el coste de la vida, el incremento poblacional y el principio de ordinalidad. Por ahora, las posiciones parecen más alejadas que nunca. El Ministerio presume de cifras mientras el Govern exige reformas. Y el sistema de financiación, caducado desde hace más de una década, continúa sin actualización a la vista.