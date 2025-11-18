La dirección del IES Llompart niega a las familias su conflicto con el profesorado

El equipo directivo del IES Josep Maria Llompart de Palma ha escrito una carta a las familias de sus alumnos donde asegura que las denuncias hechas públicas de profesores en contra del director del centro, Jaume Salvà, "no tienen fundamento" ni tampoco “reflejan la realidad del instituto". Sin ninguna mención a la grave problemática psicolaboral interna que ha aflorado en los últimos días, la circular se limita a hablar de una “situación inesperada y difícil”, que la dirección no explica, y añade que “tiene también una dimensión personal que todos estamos viviendo con intensidad”.

Frente a las graves acusaciones por parte de docentes de abuso de poder y acoso, la carta de la dirección afirma que en el centro reina un ambiente de “serenidad, confianza y compromiso compartido”. El escrito obvia que los conflictos expuestos impulsaron el curso pasado una evaluación de riesgos psicosociales, que concluyó entre otras cosas que un tercio de la plantilla había visto situaciones de violencia psicológica y que el 70% estaba en "alto riesgo" en lo que se refería a relaciones interpersonales y conflictos como podría ser el acoso.

Salvà nunca ha dado por valido este informe (confeccionado por especialistas del servicio de Prevención de Riegos Laborales), pero pese a ese clima de respeto que asegura que preside el Instituto él y su equipo han impulsado su propia encuesta para medir el malestar en el claustro. Además, tras aflorar las denuncias, el equipo directivo, que había expresado su intención de continuar, ha indicado que renuncia a renovar en el puesto y que lo dejarán cuando acabe este curso, algo que de lo que tampoco informa a las familias de los alumnos en la circular. El comunicado remitido a los medios de comunicación la semana pasada contaba con el respaldo de la actual junta de la amipa.

El IES Josep Maria Llompart es uno de los mayores de Mallorca y tradicionalmente era muy demandado como primera opción y dejaba mucha gente fuera, pero lleva varios cursos perdiendo alumnos en Secundaria y Bachillerato (de hecho han perdido grupos y es un tema que se ha comentado a nivel interno), mientras el resto de institutos de la zona siguen saturados. La plantilla del Llompart está formada por 145 docentes y actualmente una cuarta parte son interinos. Varios profesores de diferentes departamentos y generaciones que se han puesto en contacto con este diario las últimas semanas han pedido traslados y comisiones de servicios huyendo del clima laboral y señalando al director como causante.