Consultas gratis en la jornada de puertas abiertas del Colegio de abogados de Baleares en Palma: así se pide la cita previa

La institución celebra el próximo viernes 28 de noviembre esta iniciativa con el objetivo de promover la prevención jurídica

Entrada de la sede del Colegio de Abogados de Baleares (Icaib) en Palma.

Entrada de la sede del Colegio de Abogados de Baleares (Icaib) en Palma. / EUROPA PRESS

B. Palau

B. Palau

Palma

El Colegio de abogados de Baleares organiza una nueva edición de la jornada de puertas abiertas, que tendrá lugar el próximo viernes 28 de noviembre, de 9 a 14 horas, y en la que los ciudadanos que se acerquen hasta alguna de las sedes de la corporación serán atendidos, de forma gratuita y personalizada, por los abogados y las abogadas de las islas que participan voluntariamente en esta iniciativa.

Para facilitar la organización de la jornada y evitar esperas, es necesario solicitar cita previa, antes de las 14 horas del día 24 de noviembre, en la página www.icaib.org, en la que se ha habilitado un banner específico para ello (https://www.icaib.org/cita-previa-jornada-puertas-abiertas-2025/).

La nueva edición de la jornada de puertas abiertas, la vigésima que se celebra en Palma y la decimoséptima en el resto de las sedes, se organiza con el objetivo de promover la prevención jurídica y de concienciar sobre la importancia de la consulta previa a los profesionales de la abogacía en todos los ámbitos de la vida de una persona. De ahí el lema de la jornada: “Prevenir, mejor que litigar”.

