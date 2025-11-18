La consellera deja el tabaco
Un policía puede consumir drogas libremente, como cualquier otro ciudadano, sin que este hábito debilite su compromiso contra el narcotráfico. También un médico puede fumar, o incluso mostrarse compasivo ante un fumador, pero en ningún caso comprensivo frente al tabaquismo. Si se trata de una consellera de Sanidad, el abandono del cargo es previo a cualquier vacilación o titubeo sobre la toxicidad de la nicotina, digan lo que digan Robert F. Kennedy Jr. y Donald Trump, que por cierto no fuma tabaco.
En su primera encarnación, Manuela García antepuso el negocio de las terrazas a la salud de sus ciudadanos, un comportamiento singular en una consellera de Sanidad. Ha costado convencerla de su papel oficial, fue más rápida perdonando cuatro millones de euros en mascarillas fraudulentas a Koldo. Su rectificación al dejar el tabaco debió ir acompañada de una petición de perdón a los enfermos castigados por la plaga. Nadie le ha preguntado si fuma, pero no puede consumir en nombre de sus ciudadanos.
Pasando a médicos de prestigio, el mallorquín Ferran Morell Brotad ha atendido a decenas de miles de víctimas del tabaco, con una precisión. «Yo fumaba, hasta que vi el efecto del tabaco en mis pacientes». La consellera no ha mostrado la misma sensibilidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
- Antònia Santandreu, de 82 años, cierra su tienda de ropa tras medio siglo en s’Arenal: “Con 18 años le dije a mi padre que quería poner un negocio”
- Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: 'No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso
- Kim Fournais ya es el mayor terrateniente de Banyalbufar tras comprar s’Arboçar
- Profesores denuncian años de abuso de poder y acoso del director del IES Josep Maria Llompart de Palma
- Los técnicos con el carné C se niegan a conducir las nuevas ambulancias del Govern en Mallorca
- Largas colas de coches colapsan las carreteras ante la locura colectiva por ver la exhibición de cazas supersónicos sobre Mallorca
- La UCO avanza que tiene «pendiente» un informe sobre los negocios de Koldo con el Govern