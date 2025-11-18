El cierre de la tienda Yuccs en Palma sorprende a los vecinos: “Este local funcionaba muy bien, vendían mucho”

El reciente cierre de la tienda Yuccs en Palma ha causado una gran sorpresa entre los vecinos y los clientes de la exclusiva calle comercial Jaume III. “Esta tienda funcionaba muy bien, vendían mucho”, subraya una residente de la zona.

El local de la firma mallorquina de calzado conocida por tener las zapatillas “más cómodas del mundo” que han popularizado el rey Felipe VI en los últimos veranos y el actor Richard Gere, entre otros, bajó la barrera la primera semana de noviembre, después de que la empresa entrara en concurso voluntario de acreedores.

Un juzgado de lo mercantil de Palma tiene abierto un procedimiento para reestructurar y ordenar la deuda de la compañía y buscar soluciones con los acreedores. La sociedad afectada solicitó el concurso a mediados del pasado mes de septiembre al prever que no iba a poder cumplir con sus obligaciones de pago.

Los problemas económicos de la empresa, dedicada al diseño, fabricación y comercialización de calzado, que se fundó en 2018 de la mano del palmesano Pablo Mas, se han traducido en el cierre de todas sus tiendas físicas, las últimas las de Palma y Madrid. En la capital española, Yuccs disponía de un local en la Milla de Oro, en la calle Goya, en el lujoso barrio de Salamanca. Anteriormente, ya habían bajado la barrera oros puntos de venta en Barcelona, Bilbao y Oviedo.

La venta on line, que hasta ahora suponía el 65% de su actividad comercial, parece que también flaquea. Los problemas con la recepción de envíos y las quejas de los clientes se van acumulando día tras día.

“Hace poco, un señor preguntaba por la tienda de Jaume III; decía que había comprado por internet un par de zapatillas y que no le llegaban. Llevaba mucho tiempo esperando”, recuerda una vecina de la céntrica arteria comercial palmesana.

La compañía mallorquina ahora en concurso, que llegó a facturar ocho millones de euros en 2023, había crecido de forma exponencial en los últimos años e incluso se había abierto al mercado internacional. En poco tiempo se posicionó en el sector del calzado con la utilización de tejidos naturales innovadores propios como la lana merina u otro a partir del bambú.

Elevada facturación

“Esta tienda facturaba bastante, mucha gente entraba a comprar”, señala un residente de la zona de Jaume III. “Cada mes cumplía con los objetivos de venta, pero supongo que la empresa debe tener otros problemas”, añade el hombre.

Otra vecina se muestra sorprendida por lo rápido que ha ocurrido todo. “Cerraron de un día para otro la tienda Yuccs. Esto creo que ocurrió hace poco más de diez días. Y, en seguida, ha abierto otra marca de zapatos muy buena, casualmente, también de otra firma mallorquina”, destaca.

En una cafetería cercana, un cliente sí que conocía que la compañía atravesaba por un mal momento. “Se decía que la empresa había entrado en concurso de acreedores hacía varias semanas. Además, parte del personal llevaba un mes sin cobrar. Se decía que no habían recibido la última nómina. Supongo que ahora que el proceso está en el juzgado ya se solucionarán estos pagos”, aventura el ciudadano.

Mientras tanto, el ir y venir de gente no cesa en la calle Jaume III de Palma. Los escaparates de los comercios son un reclamo. Desde principios de mes, las famosas zapatillas Yuccs ya no lucen tras los cristales.