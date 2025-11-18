Los ayuntamientos de Més per Mallorca no cederán espacios al Consell para crear "centros de reclusión" de menores migrantes

Los ayuntamientos gobernados por Més per Mallorca no cederán espacios municipales al Consell de Mallorca que puedan destinarse a la acogida de menores no acompañados. Los alcaldes y alcaldesas ecosoberanistas se han negado a aceptar la petición que la institución insular realizó a los consistorios vía carta; una misiva en la cual el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, les pedía información sobre lugares que podrían servir para la acogida temporal de estos menores.

Desde Més consideran que la propuesta del IMAS para atajar la "situación de urgencia" en la que se encuentra el sistema de acogida no justifica que los ayuntamientos deban convertir espacios municipales "en centros de reclusión y disuasión". Los ecosoberanistas han expuesto su oposición a esta medida durante la Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas celebrada en Sant Llorenç des Cardassar y presidida por el presidente del Consell, Llorenç Galmés. "No nos encontrarán convirtiendo un espacio municipal en Guantánamo o Alcatraz", ha defendido el portavoz de los cargos municipales de Més y alcalde de Esporles, Josep Ferrà.

El alcalde de Esporles ha acusado al Consell de "actuar de espaldas a los ayuntamientos" y ha advertido que los municipios "no pueden ser utilizados como coartada mientras el PP y Vox hacen política partidista con niños vulnerables".

La acogida en Son Tous, una "barbaridad xenófoba"

Las palabras de Ferrà llegan un día después de que el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, de Vox, celebrara que en el antiguo cuartel de Son Tous se vaya a habilitar un centro de primera acogida para menores migrantes. Ahí, aplaudió Bestard, los jóvenes estarán "sin lujos, son comodidades y sin privilegios", lo que a su parecer disuadirá a los migrantes de venir a Mallorca. Según señaló ayer el vicepresidente del Consell, esta cuestión fue la condición "indispensable" de su partido para dar luz verde a los presupuestos de 2026.

Ferrà ha anunciado que los representantes municipales de Més han solicitado de manera formal una reunión urgente con el presidente del IMAS y han reclamado la convocatoria de una Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas extraordinaria para abordar en esta cuestión en la que comparezca Sánchez, también conseller insular de Bienestar Social. Además, han pedido "transparencia, coordinación y un espacio formal de diálogo" en el que poder trabajar de forma conjunta entre las administraciones para la acogida de estos menores. "Reclamamos informació rigurosa, criterios concretos y garantías de que cualquier espacio de acogida cumple con las condiciones de dignidad, seguridad y protección", han defendido los ecosoberanistas.

Por su parte, la portavoz de MÉS en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha reiterado la crítica a la propuesta de Son Tous, calificada por la formación como una “barbaridad xenófoba”. Según Perelló, instalar menores en condiciones infrahumanas "es racismo institucional, y el PP es cómplice necesario". Ha denunciado que el Consell, con el visto bueno del presidente Galmés, impulsa un modelo que "no respeta ningún principio ético ni ningún estándar mínimo de protección de la infancia".

Perelló ha remarcado que las instalaciones de Son Tous se encuentran "en un estado degradado, deficiente y absolutamente inadecuado", y ha advertido de que lo que Vox propone y el PP avala "no es política migratoria, es deshumanización institucional". Según la portavoz, el gobierno insular pretende convertir a Son Tous “en un gueto destinado a enviar un mensaje de miedo y rechazo”.