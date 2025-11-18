La espera para examinarse del carné de conducir en Mallorca se reduce a la mitad desde el verano

La espera de tres meses para poder examinarse del carné de conducir en Mallorca que se dio durante el pasado verano se ha visto reducida a más de la mitad y en estos momentos supera ligeramente el mes, algo de lo que se felicita la presidenta de la asociación balear de autoescuelas, Joana Ribas.

Esta mejoría se explica por la reducción en la cifra de alumnos una vez superados los meses estivales, pero muy especialmente por las medidas que Dirección General de Tráfico está aplicando, con la reposición de todos los examinadores que habían solicitado el traslado a otras regiones españolas y la aprobación de horas extras para poder realizar las citadas pruebas durante las tardes, según pone de relieve la citada representante empresarial.

Ribas pone en valor que Tráfico esté haciendo un esfuerzo para reforzar la plantilla de examinadores en el conjunto del país, pero con la vista puesta en las zonas donde se estaban produciendo los principales 'cuellos de botella' a la hora de realizar las citadas pruebas, como es el caso de Mallorca o de Barcelona. En este aspecto, señala que el citado organismo se ha comprometido a destinar a un examinador más a la isla una vez se realicen las próximas pruebas de acceso a esa plaza.

Rechazo de Baleares como destino

La presidenta de la asociación de autoescuelas de las islas apunta, sin embargo, que habrá que ver si entre los nuevos examinadores que salgan de la citada convocatoria hay alguno que acepte tener a Mallorca como destino, dado que ya ha habido casos de personas que han preferido rechazar la plaza para evitar tener que desplazarse a Baleares, al igual que sucede en Barcelona, debido al enorme coste que supone en estos enclaves conseguir una vivienda de alquiler asequible.

Las autoescuelas destacan que ahora es un buen momento para intentar obtener el carné de conducir / M. Mielniezuk

Pero por lo que respecta a la situación actual, Joana Ribas admite la satisfacción del sector y señala que "ahora es un buen momento para intentar obtener el carné de conducir" debido a la reducción de las esperas.

Para empezar, a las puertas del verano se produjo la solicitud de un nuevo destino por parte de diez de los 16 examinadores de las islas, algo que en su momento dejó a Ribas "desolada" según reconoció ella misma. Tráfico se comprometió a que todos serían reemplazados por los nuevos examinadores surgidos de las últimas convocatorias, y ha cumplido con la palabra dada, de forma que finalmente no se ha producido una reducción de esa plantilla.

Más horas extras

Pero además, se han autorizado más horas extras para que aquellos funcionarios que lo deseen puedan realizar exámenes durante las tardes, lo que también está permitiendo reducir la bolsa de alumnos de Mallorca que estaban a la espera de poder acudir a esas pruebas.

Eso ha permitido que si durante el pasado agosto los tiempos de espera se cifraban en tres meses, ahora este tiempo se limita a algo más de un mes, un plazo que se considera mucho más racional y que permite a las autoescuelas planificar mucho mejor las fechas en que van a presentar a sus alumnos a las pruebas.

Pese a que no se oculta que lo ideal sería que ese plazo se redujera a una o dos semanas, se pone en valor la mejoría que se ha conseguido.