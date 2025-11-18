Atraca en Palma una histórica fragata de la marina británica

Desde ayer está atracado en el puerto de Palma la fragata militar HMS Richmond, que forma parte de la flota del Reino Unido, que permanecerá amarrado durante varios días. Con motivo de dicha llegada, esta tarde se ha celebrado una ceremonia de bienvenida a las autoridades políticas, militares y policiales de las islas, a la que también han asistido numerosas personas del ámbito civil.

Este acto de bienvenida se ha celebrado a bordo de este buque de guerra y lo ha presidido el embajador del Reino Unido en España, Alex Ellis, junto al capitán de fragata Richard Kemp.

El diplomático, además de agradecer la presencia de los invitados el fuerte vínculo de amistad y la histórica tradición naval que han mantenido durante siglos España y el Reino Unido. “Es una larga historia que ha tenido momentos de conflicto pero que ahora es de una estrechar colaboración”. Ellis ha explicado que este barco forma parte de un grupo de embarcaciones militares que se encargan de la seguridad de las aguas que rodean a Europa. En concreto, este barco suele patrullar por la zona del Atlántico norte, aunque es habitual que también lo haga en otras zonas.

El barco lleva siempre un helicóptero a bordo / J.F.M.

El embajador ha querido agradecer el recibimiento que han tenido los militares que forman parte de la tripulación del barco. Recordó la importancia de estas misiones de seguridad, a través de estas fragatas, ya que gracias a esta tarea se consigue defender la estabilidad.

El embajador Alex Ellis presidió el acto de bienvenida a bordo del buque / J.F.M.

El barco cuenta con una tripulación de más de 180 personas. El barco HMS Richmond es una fragata de la clase Type 23. Entró a formar parte de la Real Marina británica en el año 1993 y desde entonces ha navegado por prácticamente todo el planeta. Dispone de una eslora de 133 metros. Entre el armamento que lleva a bordo hay un moderno equipo defensivo para contrarrestar los ataques con torpedos y también dispone de tecnología para localizar objetos submarinos. Además de un cañón automático, también dispone de misiones. Cuenta con un espacio que permite el aterrizaje del helicóptero que hay a bordo.