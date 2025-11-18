Alerta amarilla por lluvias y oleaje este martes en Mallorca

Tras las lluvias registradas el lunes, la borrasca Claudia sigue activa este martes en Baleares, aunque ya debilitada.

Las precipitaciones y el oleaje han obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a mantener activas las alertas en el conjunto de Baleares.

En la Serra de Tramuntana y en el norte y nordeste de Mallorca el aviso perdurará entre la medianoche y las 06.00 horas. Se esperan hasta 30 l/m2 en una hora.

También estará activo hasta las 20.00 horas el aviso amarillo por fenómenos costeros en el norte de Mallorca, donde las olas podrían alcanzar los tres metros de altura, y en el conjunto de Menorca, donde el habrá rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y olas de hasta cuatro metros.

Ibiza y Formentera permanecen en alerta amarilla por lluvias hasta las 20.00 horas. Se esperan precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado (l/m2).

Avisos meteorológicos para este martes / Aemet

Alertas de emergencias

Por su parte, Emergencias 112 de Baleares mantiene activa la alerta naranja por lluvias en Menorca y en el norte de Mallorca y la amarilla en el resto de Mallorca, Ibiza y Formentera.

También está activada la alerta amarilla por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca, ha informado el servicio de emergencias en su cuenta de la red social X.

Frío polar y nieve

Las predicciones de la Aemet apuntan a una bajada de temperaturas a partir del jueves en Baleares, cuando el temporal empezará a dejarse sentirse ya con más fuerza, debido a la entrada de una masa de frío polar ártico.

Las predicciones apuntan a la llegada de lluvias, que podrán ser en forma de granizo y nieve en cotas altas (a partir de 900 metros).