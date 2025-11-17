Una técnica pionera en Baleares que evita la cirugía para diagnosticar el cáncer de pulmón

El servicio de Neumología de Son Espases y el grupo de investigación iRESPIRE del Idisba ya han utilizado en unos 200 pacientes una nueva técnica de biopsia por broncoscopia, el CrioEBUS, que permite estudiar los ganglios del tórax sin abrir el pecho y con alta precisión diagnóstica. Los resultados de los primeros 100 casos se han publicado en una revista científica internacional y sitúan a Baleares entre las comunidades punteras en esta herramienta clave contra el cáncer de pulmón.

Este es uno de los tumores más letales y, muchas veces, el problema está en el diagnóstico: llegar al tumor, confirmar de qué tipo es y hasta dónde se ha extendido, sin someter al paciente a pruebas agresivas. Esta técnica está cambiando esa parte del proceso.

Consiste en obtener trozos de tejido de los ganglios que están entre los pulmones (en la zona central del tórax, el mediastino) sin necesidad de abrir el pecho. "Es una técnica mínimamente invasiva que hacemos por vía endoscópica, a través de los bronquios, con anestesia general y de forma ambulatoria. El paciente viene por la mañana y, si todo va bien, se va a casa el mismo día", explica Jaume Sauleda, jefe de sección de Neumología de Son Espases e investigador del grupo iRESPIRE.

El doctor Jaume Sauleda, neumólogo en Son Espases / HUSE

Hasta hace pocos años, cuando los médicos necesitaban saber si los ganglios del mediastino estaban afectados por un cáncer de pulmón, la opción habitual era una biopsia quirúrgica, llamada mediastinoscopia. "El paciente tenía que entrar en quirófano, hacer una incisión en la base del cuello o el tórax, pasar varios días ingresado y asumir un riesgo de complicaciones más alto”, resume el neumólogo.

Con esta técnica, el proceso es menos agresivo. Entran por la vía aérea con un pequeño tubo con cámara y ecógrafo, que les permite ver desde dentro dónde están los ganglios sospechosos. "Cuando lo tenemos localizado, hacemos una pequeña punción y, por ese mismo punto, introducimos una sonda que congela el tejido", explica el doctor Sauleda. En unos segundos, el fragmento queda pegado a la punta por efecto del frío y se extrae sin necesidad de cirugía. "Son muestras más grandes y de mejor calidad, que nos permiten saber con precisión qué tipo de tumor es", resume el especialista.

La clave está en la calidad de esas muestras. A diferencia de la punción con aguja clásica, la criobiopsia (una biopsia que congela el tejido para extraerlo) proporciona fragmentos más grandes y mejor conservados. "Eso nos permite no solo saber si hay o no cáncer, sino también qué tipo de tumor es y qué subtipo. Es fundamental para que los oncólogos puedan elegir el mejor tratamiento", subraya el especialista.

Son Espases fue uno de los hospitales pioneros en España en incorporar esta técnica, y ya ha estudiado con ella cerca de 200 pacientes desde marzo de 2023. La experiencia de los primeros 100 casos se ha publicado este verano en la revista Respiratory Medicine.

"En nuestra serie, el CrioEBUS nos dio un diagnóstico en más de 8 de cada 10 pacientes", resume el doctor Sauleda. Las complicaciones fueron mínimas: "Tuvimos tres casos leves, que se resolvieron de forma conservadora. En general, es una técnica muy segura".

Para el paciente, la diferencia se nota. Evita una cirugía y también se gana tiempo, crucial cuando se trata de cáncer de pulmón. "Al hacer la prueba de forma ambulatoria y con un rendimiento tan alto, reducimos mucho el número de rebiopsias o de pruebas adicionales. Llegamos antes al diagnóstico y eso permite empezar antes el tratamiento", explica el neumólogo.

Con todo, la técnica no solo se aplica en tumores de pulmón. Los ganglios del mediastino también pueden alterarse por otras causas, como los linfomas (cáncer del sistema linfático) o enfermedades inflamatorias como la sarcoidosis. "En un pequeño porcentaje de casos utilizamos el CrioEBUS precisamente para confirmar que no se trata de un cáncer de pulmón, sino de otro problema", añade.

El procedimiento se realiza en la sala de broncoscopias, con los profesionales de Neumología, Anestesia y Anatomía Patológica. Después, el paciente pasa unas horas en observación y, si la evolución es correcta, vuelve a casa. Son Espases es el único hospital que ofrece esta técnica en Baleares y recibe pacientes de todas las islas.