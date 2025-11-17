Salud recula y aceptará la prohibición de que no se deje fumar en las terrazas

La conselleria de Salut no tiene previsto presentar ninguna alegación al anteproyecto de la nueva ley sobre el consumo de tabaco, que está pendiente de su aprobación y que, entre otros requisitos, prohibirá (en el caso de que se apruebe) fumar en las terrazas. De esta manera, el Govern recula de su decisión inicial de oponerse a dicha prohibición, como lo demuestra que el Ejecutivo no se oponga a los requisitos de esta ley. Así lo ha afirmado esta mañana la consellera de Salud, Manuela García, que apostaba más por la prevención, que por la prohibición. Su postura, sin embargo, fue atacada por varios colectivos e incluso por el actual presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Baleares, el doctor José Reyes, que sí apostaban por la prohibición de fumar en las terrazas.

El cáncer de pulmón sigue siendo el tercer tumor más diagnosticado en Baleares y es una enfermedad que se relaciona directamente con el consumo del tabaco. Afecta tanto a hombres, como en mujeres y se calcula que el próximo año, a nivel nacional, se diagnosticarán más de 34.000 casos.

Sobre estas cifras tan alarmantes, que están directamente relacionadas con el tabaquismo, Manuela García confirmó que sigue en tramitación este anteproyecto de ley, que prepara el Gobierno de Madrid. “Baleares no ha presentado ninguna alegación a la ley”. Es decir, la inicial postura que defendía la consellera, en el sentido de que se mostraba en contra de la prohibición de fumar en las terrazas, finalmente no se convertido en un postulado en contra de esta normativa que, inicialmente, sí apuesta por dicha prohibición en estos espacios de reunión.

García aprovechó la circunstancia para volver a recordar que el tabaco sigue siendo una de las principales causa de muerte que, además, es evitables. “Es la tercera causa de cáncer diagnosticado en Baleares”, recordó la consellera, que además manifestó su preocupación por el alto porcentaje de mujeres que sufren un cáncer de pulmón. La presencia de este tumor tan agresivo en mujeres se daba a un inicio más tardío en el hábito del tabaco. “Existe una relación directa entre el tabaco y el cáncer de pulmón”, señaló la consellera, que insistió en la necesidad de apostar por la prevención desde diferentes ámbitos, es decir, desde las áreas escolares y desde los centros de salud. Manuela García afirmó que el sistema sanitario cuenta con herramientas, a disposición de cualquier usuario, que ayudan a una persona fumadora a dejar este hábito, siempre y cuando esté concienciada de que debe dejar de fumar. “Nosotros podemos facilitar herramientas, primero para que no se empiece a fumar y segundo para toda persona que quiera dejar de fumar puede acudir a un centro de salud donde hay talleres para dejar el tabaco”.

La consellera ratificó que este año que ahora termina se ha conseguido duplicar el número de fumadores que ha dejado el tabaco con respecto a hace dos años y que la intención de Salud es ir concienciando cada vez más a la población de que se trata de un hábito muy peligroso para la salud. También incidió en que estos programas son cada vez más eficaces, siempre y cuando el fumador acuda en busca de ayuda convencido de que debe dejar de fumar.

La consellera se comprometió a cumplir todas las limitaciones que imponga la futura ley del tabaco, pero recordó que en su momento se presentaron algunas propuestas, que no aparecen en el anteproyecto, como fueron aumentar el precio de las cajetillas y revertir los beneficios de su venta en programas para dejar este hábito.