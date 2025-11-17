Radar meteorológico: así llega la tormenta a Mallorca

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este lunes la alerta amarilla en Mallorca y Menorca por la posibilidad de lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Según informa el organismo científico en un comunicado, en el sur, el levante y el interior de Mallorca las precipitaciones intensas podrán producirse a partir de las 10 horas de la mañana.

En Menorca el aviso de riesgo se activará a las 16 horas y en la Serra de Tramuntana, en norte y nordeste de Mallorca y en Menorca, desde las 18 horas.

Radar meteorológico

Aquí puedes seguir la evolución de la tormenta en las islas: